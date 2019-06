Serralves em Festa recebeu 264.750 visitantes, “a maior afluência de sempre”

A 16.ª edição do Serralves em Festa, que se realizou no último fim de semana, no Porto, recebeu um total de 264.750 visitantes, “a maior afluência de sempre”, representando um crescimento de 5,9% relativamente a 2018, segundo a fundação.

Ao longo de 50 horas, esta iniciativa, que é considerada “o maior evento de cultura contemporânea em Portugal e um dos maiores ao nível internacional”, e que decorreu sob o tema “Celebrar Serralves”, ofereceu aos seus visitantes centenas de propostas em todos os espaços da fundação.

A programação que abordou várias áreas disciplinares — música, dança, performance, teatro, circo contemporâneo e fotografia — “trouxe ao Parque e ao Museu de Serralves um número impressionante de pessoas de todas as idades e origens”, sublinha a fundação, em comunicado.

Do total de visitantes, a instituição destaca a predominância do público feminino, a representar 61%, com média de idades de 38,9 anos. No caso dos homens, a média de idades foi de 39,7 anos.

Esta edição do Serralves em Festa “ficou também marcada pela muito significativa presença de visitantes estrangeiros. Espanha, Brasil, França e Reino Unido foram as nacionalidades mais representadas”, acrescenta.

O estudo de públicos e de impacto económico do Serralves em Festa é fruto de uma parceria entre o ISAG — European Business School e a Fundação de Serralves. Ao longo dos três dias, foram aplicados inquéritos por questionário, através de entrevistas pessoais no local.

Os dados recolhidos permitem obter, entre outras informações, a caracterização sociodemográfica dos visitantes do evento, os principais fatores de satisfação, a intenção de voltar no ano seguinte.

