The National regressam a Portugal em dezembro para apresentar novo álbum

Os The National vão regressar a Portugal em dezembro, anunciou esta segunda-feira a promotora Everything is New. A banda norte-americana vai atuar no Campo Pequeno, em Lisboa, a 12 de dezembro, quatro meses depois do concerto no Vodafone Paredes de Coura, para o qual foi confirmado ainda no ano passado.

A atuação em Lisboa surge no âmbito da digressão mundial de apresentação do novo álbum, I Am Easy to Find, sucessor do vencedor de um Grammy Sleep Well Beast (2017). O disco, que estará à venda a partir de 17 de outubro, contou com a participação de artistas como Sharon Van Etten, Gail Ann Dorsey ou Lisa Hannigan. O lançamento de I Am Easy to Find será acompanhado pela estreia de uma curta-metragem com o mesmo nome, realizada por Mike Mills e com Alicia Vikander num dos papeis principais.

O grupo formado em 1999 já atuou várias vezes em Portugal, tornando-se uma presença habitual. No ano passado, os The National tocaram no NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés. O concerto deste ano no Vodafone Paredes de Coura, onde se estrearam em 1999, está marcado para o dia 14 de agosto, o primeiro dia do evento

Os bilhetes para o concerto do Campo Pequeno vão ser colocados à venda a 8 de junho, às 10h, nos pontos de venda oficiais. Custam entre 24 euros e 36 euros.

