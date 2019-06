Trump visita o Reino Unido. O 1.º dia em 32 imagens

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, chegou esta manhã à Europa, para uma visita de estado de três dias ao Reino Unido. Acompanhado pela primeira-dama, Melania Trump, o líder norte-americano começou o dia a ser recebido pela Rainha Isabel II e o filho, o príncipe Carlos, no Palácio de Buckingham.

Em comemoração do 75º aniversário do desembarque na Normandia, Trump foi também à Abadia de Westminster, onde deixou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido. Esta segunda-feira, o presidente norte-americano vai ainda reunir-se com Theresa May, a primeira-ministra demissionária do Reino Unido, e vai estar presente num banquete real com a Rainha.

Veja na fotogaleria acima fotografias dos principais momentos do primeiro dia de visita de Trump ao Reino Unido.

Continuar a ler