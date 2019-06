Veronica, a “lutadora nata” que viveu dias de pressão depois de vídeo sexual se tornar viral

“A Veronica era uma guerreira, uma lutadora nata que sempre se levantou. Teve maus momentos na vida, mas nunca se deixava derrubar e sempre superava tudo”. Israel, um amigo de longa data de Veronica, a mulher que se suicidou depois de os colegas de trabalho terem partilhado pelo WhatsApp um vídeo seu de teor sexual, ainda está incrédulo com o que aconteceu. Os dois conheciam-se desde os seis anos de idade e cresceram num pequeno bairro de Madrid, em Torrejon de Arodz. E precisamente por conhecer bem Veronica é que Israel explica que nada previa o desfecho que a sua história teve. “Era aberta, sorridente, divertida…a mulher mais forte que conheci. Nada nos indicava o que poderia acontecer. Não tem sentido”, explicou, citado pelo El Mundo.

Foi na pequena localidade de Madrid que Veronica cresceu, juntamente com a sua avó, a mãe e o irmão. “Sempre foi muito bonita, loira, magra e muito aberta às pessoas”, descreve Israel, acrescentando que houve alturas em que a amiga chegou a ser colocada de parte do seu grupo “por inveja”, “mas ela nunca se ia abaixo” e tinha logo resposta para essas situações. “Vocês não me querem? Então eu procuro outros amigos“, dizia.

Os dois amigos acabaram por perder o rasto um do outro quando Veronica se mudou para Alcali de Henares, com o sonho de uma vida mais estável. Aos 19 anos Veronica começou a trabalhar na fábrica de camiões da Iveco em Madrid como operadora, tendo mais tarde chegado à secção de Eixos e Pontes. Ao longo desse tempo, nada indicava que houvesse uma má relação com os seus colegas de trabalho. E prova disso foi quando em 2012, Veronica fez seis anos na fábrica e apareceu na revista da empresa. De macacão azul e cinzento, um colete refletor e acompanhada por 27 colegas — 23 homens e quatro mulheres — sorridentes.

“Trabalhar com bons companheiros faz com que o dia seja mais agradável”, disse na altura na entrevista, acrescentando ainda que apesar de a empresa “estar numa situação difícil” provocada pela crise, tinha “a sorte de continuar a trabalhar e a melhorar”.

Israel voltou a encontrar Veronica em 2014, quando esta tinha 27 anos, era casada com Daniel, tinha tido o seu primeiro filho e um emprego fixo. “Eles convidaram-me para jantar na casa deles em Alcalá e ela estava como sempre: muito simpática e também muito animada. Eles pareciam super felizes“, revelou o amigo de Veronica.

Sabe-se agora que Veronica fez, no total, cinco vídeos de teor sexual e que há, pelo menos, três homens que os têm em sua posse, avança o El Español. As autoridades tentam agora averiguar qual dos três terá difundido o ficheiro que levou ao suicídio da mulher.

As primeiras informações davam conta de que o vídeo íntimo de Veronica divulgado terá sido gravado há cinco anos entre a mulher e o ex-namorado. Depois da relação terminar, Veronica casou mas nunca contou ao marido da existência do filme erótico. Há um mês, vários colegas começaram a apontá-la — “É aquela ali!” — como a protagonista das imagens, o que a levou a fazer queixa aos Recursos Humanos da empresa, que não tomaram qualquer medida concreta. Veronica, de 32 anos, começou a sentir a pressão, tanto dos colegas como com o receio de que o marido descobrisse as imagens.

No fim de semana passado tudo o que mais temia aconteceu: a cunhada deu a conhecer o vídeo ao seu marido, o que levou ao seu suicídio. “Quando o marido descobriu, caíu-lhe o mundo”, descreveu uma amiga, Susana Martín, acrescentando que, na altura em que a mulher soube o que aconteceu, “teve de sair porque não aguentava a pressão de ambos: na fábrica e no seu ambiente familiar”.

O El Mundo acrescenta ainda que o marido de Veronica admitiu que teve uma discussão com a mulher naquele dia, onde terá ameaçado com o divórcio e a custódia dos dois filhos. No dia 25 de maio, quando Daniel estava fora de casa com os filhos, Verónica pôs fim à sua vida. O seu ex-namorado entregou-se às autoridades na quinta-feira, mas saiu em liberdade sem acusações no próprio dia.

