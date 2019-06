Amarok volta a garantir a segurança nas praias

Foram já entregues, nas instalações da Marinha em Lisboa, as 28 Amarok que a Volkswagen preparou especificamente para missões de busca, salvamento e patrulhamento das praias portuguesas, no âmbito do projecto SeaWatch, que só o ano passado registou 342 intervenções, garantindo a segurança dos banhistas.

As viaturas cedidas ficam ao serviço do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e serão utilizadas por militares da Marinha, habilitados com os cursos de nadador-salvador, condução de veículos todo-o-terreno e oxigenoterapia. Além de suportes para equipamentos de emergência, pranchas de salvamento e macas, assim como as luzes de emergência (alterações introduzidas pela Volkswagen Veículos Comerciais em Portugal), as Amarok que entram em acção neste Verão contam, pela primeira vez, com um desfibrilhador automático externo. Assim fica completo o conjunto de equipamentos de suporte básico de vida.

De acordo com a Volkswagen, em 2018, o SeaWatch permitiu o salvamento de 51 veraneantes, efectuando 271 assistências de primeiros socorros e 20 buscas com sucesso a crianças perdidas. “Desde o início do projecto, estimam-se que os veículos Amarok tenham percorrido cerca de 280 mil quilómetros por cada época balnear (sobretudo em praias não vigiadas), tendo contribuído para mais de 1600 salvamentos de vidas humanas”, refere a nota enviada à imprensa.

A pick-up alemã usufrui agora do novo motor 3.0 V6 de 258 cv, cujo binário muito elevado (580 Nm) lhe confere melhores capacidades de condução na areia.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler