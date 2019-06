Citroën procura André. É um bebé muito especial

A partir de hoje, a Citroën desafia os seus fãs e clientes a ajudá-la a encontrar “o bebé”. Ou seja, não é uma criança qualquer: além de nascer a 4 de junho de 2019, ou nos próximos dias, o bebé tem de chamar-se André e ter nacionalidade francesa, italiana ou inglesa.

Lançada em três países (França, Itália e Grã-Bretanha), a operação #BornAndré pretende homenagear o fundador da marca gaulesa, André Citroën. Mas quem recebe a prenda é o miúdo ou a miúda, pelo que não tem de chamar-se André à letra. Também pode ser uma Andrée se nasceu em França, Andrea em representação de Itália, ou Andrew e derivados na Grã-Bretanha…

Born June 4th

Did you know? 100 years ago today, Citroën was born in Paris, France ???????? with the first 10 HP Type A.

Learn more here : https://t.co/tr6WgPl93C #Citroën100 #InspiredByYou pic.twitter.com/mqCCdWdilv

— Citroën (@Citroen) June 4, 2019