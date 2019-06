David Carreira detido nos Estados Unidos, confirma agente do músico

David Carreira foi detido nos Estados Unidos, onde se encontrava para a gravação um novo videoclipe, com lançamento previsto para a próxima sexta-feira, dia 7 de junho.

Segundo Joana Sousa, manager do cantor citada pela revista Nova Gente, David foi levado em conjunto com dois elementos da produção. O incidente surgiu devido a “problemas com autorizações para gravar no local”.

Joana Sousa garante, ainda, que os advogados do filho de Tony Carreira estão a fazer de tudo para que o artista regresse a Portugal já esta quarta-feira. Mas está em cima da mesa a possibilidade de o cantor ter de adiar os concertos agendados para os próximos dias.

Nas redes sociais já circula um vídeo que mostra o momento em que o artista e a produção foram surpreendidos pela polícia.

