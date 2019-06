Dos vestidos de cauda aos looks informais: os Óscares da moda foram entregues em Nova Iorque

Há quem lhes chame os Óscares da moda, embora a pompa desta red carpet fique muito àquem da noite mais glamorosa de Hollywood. Em Nova Iorque, os prémios dos Council of Fashion Designers of America (CFDA) foram entregues na última segunda-feira. Manequins e criadores de moda dominaram as atenções, embora convidadas como Jennifer Lopez, Brooke Shields e Shailene Woodley possam até ser consideradas pessoas estranhas ao serviço.

No que toca aos visuais, a esquizofrenia instalou-se. Enquanto a modelo Alek Wek, Olivia Palermo e até mesmo Martha Hunt desfilaram com vestidos de gala, outras estrelas optaram por looks bem mais descontraídos, alguns até demais. Joan Smalls foi de calças de ganga, fórmula não recomendável, seja qual for o dress code.

Quanto aos prémios propriamente ditos, JLo foi uma das vencedoras da noite (afinal, sempre tinha motivo para estar na lista de convidados). Com uma criação em coral, decorada com 43.000 cristais, da autoria de Ralph Lauren, subiu ao palco para receber, das mãos de Tom Ford, o prémio de Fashion Icon, anteriormente atribuído a figuras como Naomi Campbell, Beyoncé, Johnny Depp e Rihanna.

“Adoro moda desde que era uma miúda pequena, a acrescer no Bronx, e estar chegar aqui, entre todos estes designers e a ser distinguida é simplesmente um sonho”, afirmou a cantora e atriz, após receber o prémio. “E estou a vestir Ralph Lauren, um rapaz que nasceu no Bronx”, concluiu.

O norte-amerciano Brandon Maxwell levou para casa um dos troféus mais importantes da noite, o de designer de moda feminina do ano, ele que foi o responsável pelo visual em camadas de Lady Gaga na última Met Gala. The Row, marca de Mary-Kate e Ashley Olsen, conquistou o seu quinto CFDA Fashion Award, enquanto Emily Adams Bode sagrou-se designer emergente do ano. Sarah Burton, diretora criativa da Alexander McQueen recebeu o Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti International Award.

Na fotogaleria, veja os looks que marcaram a passadeira vermelha dos CFDA Fashion Awards, em Nova Iorque.

