Duas décadas depois, Roger Federer ainda come massa duas horas antes em Roland Garros. Só falta ganhar a Nadal

Três anos depois, Roger Federer voltou a Roland Garros. E já tinha pelo menos igualado o registo de 2015, quando ficou pelos quartos perdendo em três sets com o compatriota Stanislas Wawrinka, que conseguiria quebrar a hegemonia da troika que dominou quase por completo o circuito mundial de ténis nos últimos (largos) anos: Fed Ex, Rafa Nadal e Novak Djokovic. Agora, voltou ao mesmo palco, com o mesmo adversário e na mesma ronda para escrever uma outra história antes de marcar presença num dos jogos mais históricos da atualidade, frente ao amigo e rival espanhol que tenta a 12.ª vitória no Grand Slam.

Sobre o espanhol, poucas palavras para definir aquele que foi mais um “atropelo”: triunfo em três sets por 6-1, 6-1 e 6-3 em menos de duas horas (apesar de ter havido uma interrupção por causa da chuva pelo meio) frente ao japonês Kei Nishikori, segunda vitória com menos jogos cedidos da sua história e 12.ª meia-final em Roland Garros, um recorde absoluto. Assim, o principal interesse estava no duelo entre suíços no outro court principal, bem mais equilibrado e emotivo.

Depois da derrota precoce em Genebra, Wawrinka acabou por ser a grande revelação deste torneio até ao momento a par talvez de Nishikori, naqueles que são os únicos jogadores que não fazem parte dos consagrados nem da nova vaga (Zverev, Thiem e Khachanov): começou por vencer o checo Jozef Kovalik, derrotou de seguida o chileno Cristian Garín, superou na terceira ronda o búlgaro Grigor Dimitrov com três vitórias no tie break e chegou ao grande encontro da edição de 2019 até ao momento com o grego Stefanos Tsitsipas, que ganhou após mais de cinco horas de jogo com os parciais de 7-6, 5-7, 6-4, 3-6 e 8-6.

O desgaste físico para um jogador que caiu no ranking e na qualidade depois de várias lesões que o condicionaram nos últimos dois anos poderia ser mais um adversário para o suíço mas nem por isso Wawrinka deixou de levar Federer ao extremo (com uma interrupção por causa da chuva pelo meio), com o recordista de triunfos em Grand Slam a vencer por 7-6, 4-6, 7-6 e 4-6 num encontro marcado pelo equilíbrio, pelos breaks seguidos em alguns momentos e por jogadas fantásticas de ambos.

Perto de fazer 38 anos, Federer continua a encontrar capacidades para se reinventar como se tivesse entrado numa máquina do tempo e tudo fosse feito com o corpo de um miúdo de 20 anos. E, adaptações técnicas à parte no seu jogo, tudo é feito com uma dieta mais variada e rica do que é normal para os atletas profissionais, como escreveu na semana passada a Business Insider: waffles com compota ao pequeno almoço (com café e/ou sumo); bananas e barras energéticas durante os treinos e os jogos; um prato de massa com molho duas horas antes de entrar no court; comida italiana (com massas e pizzas) ou indiana nas refeições normais extra competição; e doces de quando em vez, entre chocolates e gelados.

No entanto, e numa carreira onde já somou mais de 100 títulos, há ainda um (raro) registo de Federer por bater: 20 anos depois de ter perdido com o australiano Patrick Rafter na primeira vez que participou num Grand Slam (neste caso, também em Roland Garros), o suíço tentará ganhar pela primeira vez a Rafa Nadal no Major francês, depois de cinco derrotas sofridas frente ao espanhol entre meias-finais (2005) e finais (2006, 2007, 2008 e 2011).

