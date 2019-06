Ministério Público pede condenação para marroquino acusado de terrorismo

(Artigo em atualização)

O Ministério Público pediu esta terça-feira a condenação em pena efetiva de Abdesselam Tazi, o marroquino acusado em Portugal de um crime de adesão a organização terrorista internacional, um crime de falsificação com vista ao terrorismo, quatro crimes de uso de documento falso com vista ao financiamento de terrorismo, um crime de recrutamento para terrorismo e um crime de financiamento do terrorismo. A defesa do arguido, por seu turno, pediu que fosse absolvido de todos os crimes relacionados com terrorismo e apenas condenado pelos crimes de uso de documento falso e contrafação de moed, de que também é acusado. “Estou arrependido”, disse o arguido no final.

A procuradora Cristina Janeiro diz que ao longo do julgamento que decorreu no Campus de Justiça foi produzida prova suficiente para a condenação. Que ficou demonstrada a “doutrinação jihadista” de um jovem, que esteve dois meses na Síria e regressou a Portugal para angariar mais jovens no Centro de Refugiados da Bobadela com promessa de uma vida melhor.

Segundo a acusação, esse jovem angariado por Tazi, 64 anos, atualmente preso na cadeia de Monsanto, foi Hicham El Hanafi, 26 anos, entretanto detido em Marselha (França) por suspeitas de estar a planear precisamente um ataque terrorista naquele país.

Durante as alegações finais, enquanto o juiz presidente se mexia impaciente na cadeira, a magistrada citou algumas testemunhas que demonstraram como Tazi tinha um grande “ascendente” sobre Hicham. Uma delas foi ouvida ainda esta manhã. Trata-se de uma prima que privava com ele em Marrocos e que afirmou em tribunal ter deparado com um Hicham “completamente diferente” já em Portugal.

O próprio irmão de Hicham, Amin, disse em tribunal que ele esteve dois meses nas fileiras do Estado Islâmico, na Síria, e que depois o mandaram para Portugal. “Referiu que o próprio Tazi o convidou para ir para a Síria e que tentou demover o irmão, não tendo conseguido”, recordou a procuradora, num tom baixo, enquanto Tazi a ouve, de pescoço curvado, mas de olhos postos no seu discurso. Ao lado dele está uma intérprete, em silêncio.

A magistrada descredibilizou a versão apresentada pelo arguido — que afirmou ter sido obrigado a sair de Marrocos por questões políticas — uma vez que há registo de, pelo menos, uma viagem feita de Portugal para Marrocos depois disso. “O arguido não dá também qualquer explicação credível sobre a forma como vivia em Portugal e de como se deslocava para outros países da Europa e da América do Sul”, apenas com um apoio da Segurança Social que ele próprio disse ser insuficiente.

O arguido ainda chegou a argumentar que uma parte das suas viagens se justificava com um negócio de tâmaras que queria montar. “Não conjuga, são justificações que não oferecem qualquer credibilidade”, declarou a procuradora do Ministério Público.

Defesa diz que não há terrorismo e pede absolvição

Já o advogado de defesa de Tazi, Lopes Guerreiro, começou por desvalorizar a testemunha tão credibilizada pelo Ministério Publico, referindo-se a Amin, que afirmou que Tazi também o tentou recrutar. “O depoimento dessa testemunha vale zero”, atirou. “O que lhe interessava era manter-se em Portugal”, afirmou.

Lopes Guerreiro dirigiu-se, depois aos juízes — que o ouvem atentamente. “Vossas Excelências vão ter que sanear 40% da acusação!”, referiu. Segundo o advogado, 1/4 da acusação, “são 40 pontos”, são factos inócuos.

“Daqui não se retira nada que ele tenha aderido ao Daesh, que ele tenha financiado o terrorismo ou que ele seja terrorista. Não se conclui absolutamente nada e as suas declarações são credíveis”, diz o advogado de defesa.

Se a procuradora do Ministério Público enalteceu o que as testemunhas diziam sobre uma suposta mudança de comportamento de Tazi em Portugal, o advogado focou-se naquelas que nada notaram. Nem na sua forma de vestir. A certa altura, o advogado virou-se para a procuradora e falou com ele diretamente: “Senhora Dra. Chegou a perguntar se ele era salafita ou xiita. Ele não sabe o que é uma coisa nem outra, como podia ter sido contratado pelo Estado Islâmico?”, interrogou.

No final, pediu que o seu cliente fosse absolvido de todos os crimes relacionados com terrorismo e apenas condenado por uso de identificação falsa e contrafação de moeda.

A leitura da sentença será feita a 2 de julho.

