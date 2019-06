Morreu a atriz brasileira Sônia Guedes. Tinha 86 anos

Morreu na noite de segunda-feira a atriz brasileira Sônia Guedes, aos 86 anos. A causa da morte ainda não é conhecida, mas o site brasileiro Veja avança que um cancro estará na origem do falecimento.

Sônia Guedes teve uma longa carreira na televisão, no cinema e no teatro. Em Portugal, a atriz brasileira ficou conhecida pela participação em telenovelas como “Malu Mulher” (1979), “Barriga de Aluguer” (1990) e “Mulheres Apaixonadas” (2003). Mais recentemente, em 2013, Sônia Guedes entrou em “Chiquititas” – o seu último trabalho em televisão.

No teatro, a atriz fez peças como Caixa de Sombras (1978), trabalho que lhe valeu os prémios Ziembiski, APCA e Governador do Estado. Entrou ainda em Rasga Coração (1979), A Falecida (1965) e Ganhar ou Ganhar (1983).

O velório da atriz decorre na tarde desta terça-feira no Cemitério Araçá, em São Paulo – estado brasileiro onde nasceu, em 1932.

Entretanto, vários artistas e colegas de profissão de Sónia Guedes lamentaram nas redes sociais a morte da atriz.

Muito triste com a notícia do falecimento da querida Sônia Guedes. Grande atriz, pessoa do Bem. Mais uma luz brilhando no céu…. pic.twitter.com/qCMeWsYB15

— Annamaria Dias (@Annadays) June 4, 2019