O enguiço de James Bond: Depois da lesão de Daniel Craig, uma explosão no estúdio

Uma “explosão controlada” no estúdio onde se gravava o novo filme de James Bond feriu uma pessoa e danificou cenários do Pinewood Studios, nos arredores de Londres, segundo a conta oficial de Twitter deste franchise cinematográfico.

O rebentamento em questão danificou “o exterior do estúdio 007”, diz o tweet, clarificando ainda que ninguém saiu ferido do incidente, com exceção de “um membro da equipa no exterior do cenário que ficou com um ferimento ligeiro”.

Este novo filme do super-espião (que ainda não tem nome oficial) britânico tem sido praguejado por problemas, estando entre eles a troca de realizadores — que obrigou a um adiamento de seis meses, a data de estreia mudou de outubro de 2019 para abril de 2020 e Joji Fukunaga ocupou o lugar de realizador deixado por Danny Boyle — e, o mais preocupante, a grave lesão de Daniel Craig. O protagonista magoou-se num tornozelo durante umas gravações na Jamaica, teve mesmo de ser operado e passou por um período de recuperação de duas semanas.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK

— James Bond (@007) June 4, 2019