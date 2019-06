O novo refÃºgio britÃ¢nico de Rihanna, “a mulher mais rica na mÃºsica”: uma ilha privada Ã  beira rio

Não é novidade que a cantora se mudou para o Reino Unido no ano passado, da mesma forma que sabemos que prepara novidades no que à música diz respeito. Quanto às aventuras na moda, também seguem de vento em popa. Para aumentar de forma ainda mais gritante os possíveis níveis de inveja, nada como saber agora que Rihanna tratou de arrendar nada mais nada menos que uma incrível ilha no estuário de Essex só para si. Um belo postal disponível pela quantia diária de 20 mil libras, qualquer coisa como 22.500 euros. Ou umas pequenas migalhas para aquela que a Forbes acaba de consagrar como a mulher mais rica na música, batendo nomes como Madonna, Céline Dion ou Beyoncé.

No começo desta semana, como conta o tablóide Mirror, a voz de “Umbrella” lembrava os fãs que anda de volta de novos temas, para suceder ao álbum de 2016. Falamos de um estúdio à sua medida, instalado neste cenário britânico à beira rio, onde Rihanna já andava a mostrar o que vale pelas 5h40 da manhã. É da Osea Island, como é conhecida a exclusiva propriedade e luxuoso reduto de férias, que poderão sair assim boa parte das futuras canções.

Para relaxar do trabalho, a estrela natural de Barbados também pode usufruir do seu próprio ginásio, de cinema, de piscina e, claro, de uma série de pequenas casas para alojar toda a sua equipa.

Entretanto, os milhões de seguidores de BadGilRiRi, o seu nome de combate no Instagram, ainda estarão fixados nas fotos que a cantora partilhou há poucos dias, nas quais surge numa versão bem sexy, a antecipar o lançamento de mais uns quantos modelos de sua coleção de lingerie, porque nem só de canções vive este império que não para de crescer. É de resto esta a área mais focada no perfil que a Forbes traça, atribuindo o grosso da sua riqueza, estimada em 600 milhões de dólares ao universo da moda, primeiro graças à Savage e Fenty Beauty, e agora naquele que se espera ser mais um lucrativo passo, com a expansão do seu mundo sob a alçada do poderoso aglomerado de luxo LVMH.

“Fenty Beauty alcançou 100 milhões de dólares em vendas nas primeiras semanas, impulsionada pela fama de Rihanna e pelos seus 71 milhões de seguidores no Instagram”, descrevem. Em 15 meses, o negócio terá rendido 570 milhões de dólares.

