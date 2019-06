Piloto finlandês Markku Alén participa no Caramulo Motorfestival

O piloto finlandês Markku Alén vai participar no Caramulo Motorfestival, em setembro, anunciou esta terça-feira a organização.

Para a organização, “a participação de Markku Alén no Caramulo Motorfestival tem um simbolismo enorme”, atendendo à forte relação que o piloto tem com Portugal.

“Trata-se de uma personalidade que sempre foi muito seguida e admirada no nosso país”, sublinha, lembrando que o finlandês venceu cinco vezes o Rali de Portugal.

Contar com a presença de Markku Alén” no ano em que se assinalam os 40 anos da Rampa do Caramulo e os 70 anos da Abarth, marca pela qual também correu no Rali de Portugal, torna a sua participação ainda mais especial”, acrescenta.

O “maior festival motorizado” de Portugal decorrerá de 6 a 8 de setembro.

Markku Alén estará ao volante pela Abarth, “dividindo a sua participação entre um modelo recente da marca e um Fiat 131 Abarth, igual ao que pilotou no Rali de Portugal em 1975, para deleite dos visitantes e aficionados do desporto automóvel”, avança a organização.

Markku Alén começou a correr com 17 anos, em provas internas, ao volante de um Renault R8 Gordini, e rapidamente se tornou num dos melhores pilotos finlandeses.

Cinco anos depois, fez a sua estreia em provas do Mundial de Ralis, em Mil Lagos, na Finlândia, ao volante de um Volvo 142.

“Em 1974, iniciou uma longa ligação ao Grupo Fiat e passou a dispor de um competitivo Fiat 124 Abarth. Nesse ano, deu nas vistas em diversas provas, nomeadamente no Rali de Portugal, prova na qual se viria a tornar um especialista”, recorda a organização.

Foi no ano seguinte que venceu pela primeira vez em Portugal, “passando a ser um dos pilotos mais apreciados pelo público nacional”, refere, acrescentando que “esteve muito perto de se sagrar campeão do mundo em 1986, após vencer a última prova do mundial com um Lancia Delta S4”.

Nos anos seguintes, conquistou o terceiro e o segundo lugares (em 1987 e 1988, respetivamente), tendo, ao longo da sua carreira, vencido 19 ralis, cinco deles em Portugal.

Segundo a organização, o Caramulo Motorfestival, que tem entrada gratuita, é habitualmente visitado por mais de 35 mil pessoas.

O programa do Caramulo Motorfestival conta com mais de 40 subeventos, entre eles a Rampa Histórica Michelin, o Passeio 200 Milhas, o Passeio Rota do Clássicos, a Coleção de Automóveis, Motociclos, Velocípedes e Miniaturas do Museu do Caramulo, a Feira de Automobilia & Gaming Center, Air Show, concentrações de clubes, atividades lúdicas ‘outdoor’, pista júnior, parques infantis de entretenimento e música ao vivo, entre outros.

Markku Alén vai marcar também presença na Rampa Histórica Michelin.

O festival é organizado pelo Museu do Caramulo, em parceria com o Automóvel Club de Portugal.

