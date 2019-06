Piloto Tiago Monteiro vai estrear-se nas 24 horas de Nordschleife

O piloto Tiago Monteiro vai disputar pela primeira vez as 24 horas de Nordschleife, na Alemanha, nos dias 22 e 23 de junho, participando nos mesmos dias na quinta prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR).

Estou muito satisfeito por poder participar pela primeira vez nas 24h de Nordschleife. Foi por isso uma honra aceitar o convite da Honda Alemanha. É mais um desafio que vou enfrentar com toda a garra possível. O circuito é um dos mais exigentes do mundo e requer muito trabalho. Para além disso, saltar de carro para carro não vai ser tarefa fácil” disse o piloto português em declarações à sua assessoria de imprensa.

Tiago Monteiro admitiu que a participação em duas provas “vai exigir muito trabalho”, mas considerou que importante no final, é que se consiga tirar partido de ambas as experiências e conseguir bons resultados nos dois campeonatos”.

Após quatro provas, Tiago Monteiro, da Honda, segue em 24.º lugar da classificação do campeonato WTCR, com 20 pontos, menos 141 do que o líder, o argentino Esteban Guerrieri (Honda).

