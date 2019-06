Redução de alunos por turma chega ao secundário. Alunos com necessidades específicas ficam em turmas mais pequenas

As turmas do ensino secundário vão ter menos alunos. A partir do próximo ano letivo, a redução do número de alunos por turma é alargada também ao ensino secundário, um dos compromissos assumidos pelo Governo e pelo ministro Tiago Brandão Rodrigues para a atual legislatura. O despacho de constituição de turmas, publicado esta terça-feira em Diário da República, traz outra novidade: turmas onde existam alunos com necessidades educativas específicas (anteriormente designadas por necessidades educativas especiais) serão ainda mais reduzidas.

O ensino secundário era, até agora, a exceção à regra. Atualmente, nos restantes ciclos de ensino, as turmas que tenham alunos com necessidades específicas são já mais pequenas do que as restantes. No secundário, desde 2013 que isso deixou de acontecer, “uma situação que é agora corrigida”, esclarece o Ministério da Educação em comunicado.

Caberá aos agrupamentos e às escolas decidir, “no âmbito da sua autonomia”, como será efetivada essa redução. “As escolas devem ter em consideração critérios de continuidade pedagógica, a necessidade de promoção da equidade e do sucesso escolar, bem como as condições das infraestruturas escolares”, detalha o gabinete de Tiago Brandão Rodrigues.

De acordo com o despacho, as turmas do ensino secundário irão passar a ter menos dois alunos por sala. No ensino científico-humanístico passam a ter um mínimo de 24 estudantes e um máximo de 28 (até ao atual ano letivo as balizas eram de 26 e 30 alunos). No ensino profissional, a redução é idêntica. As turmas passam de um mínimo de 24 alunos para 22 e de um máximo de 30 para 28.

“A medida da redução de alunos por turma, que abrange agora toda a escolaridade obrigatória, comporta um investimento de cerca de 83 milhões de euros”, acrescenta ainda o gabinete do ministro.

(Em atualização)

Continuar a ler