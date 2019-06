Sabe quantas calorias tem um gin? Bebidas espirituosas vão ter informação no rótulo

Os adeptos de bebidas espirituosas (como vodka, rum, gin, whisky ou tequila) vão passar a ter acesso à informação calórica dos produtos nos rótulos das garrafas. Já a lista de ingredientes e a composição nutricional estará disponível online. A medida surge depois de vários produtores de bebidas espirituosas na Europa terem assinado, esta terça-feira, um memorando de entendimento.

O acordo voluntário “traduz a posição do setor no sentido de fornecer ao consumidor informação adicional sobre os produtos que favoreça a tomada de decisões mais saudáveis e responsáveis”, lê-se num comunicado da spiritsEUROPE, o órgão representativo da indústria de bebidas espirituosas a nível europeu, composto por 31 associações e nove empresas internacionais. A organização espera que uma em cada quatro garrafas colocados no mercado da União Europeia possa incluir a informação energética no rótulo até final de 2020. A quota, prevê o setor, deverá aumentar para 50% em 2021 e 66% até ao final de 2022.

“A informação calórica aparecerá nas garrafas e continuaremos a desenvolver informação abrangente sobre ingredientes e composição nutricional através de ferramentas on-line fáceis de usar para os nossos clientes, de modo a que tenham mais autonomia para fazer escolhas informadas e responsáveis”, disse Christian Porta, presidente da spiritsEUROPE.

Os signatários que adiram ao memorando terão de seguir algumas regras: por exemplo, o tipo de letra tem de ser percetível, sendo que o tamanho do caracteres não pode ser inferior a 1,2 milímetros. Já na lista de ingredientes disponível online, as empresas terão de indicar as matérias-primas usadas nas bebidas.

Continuar a ler