Supermercados na Ásia substituem embalagens de plástico por folhas de bananeira

A utilização de folhas de bananeira para embalar legumes tem sido posta em prática como forma alternativa ao plástico. A iniciativa nasceu na Tailândia e foi, agora, adotada em vários supermercados no Vietname.

Foi através do Facebook que a ideia, usada pela primeira vez no supermercado Rimping,em Chiangmai, na Tailândia, cresceu. As imagens partilhadas por uma empresa local tailandesa fizeram sucesso entre os internautas, chamando a atenção do Lotte Mart, Saigon Co. e Big C, todos eles supermercados vietnamitas.

Em entrevista à VnExpress, citada pela NextShark, um representante do Lotte Mart confirmou que a superfície comercial ainda está em fase de testes, mas que o plano é substituir o plástico por folhas de bananeira em todas as lojas da cadeia no país. Além de utilizar a ideia para embalar frutas e legumes, pretendem inovar e utilizá-las ainda para embalar carne fresca.

No caso da Big C, a loja pretende adotar esta ideia sustentável a outras que já colocaram em prática, como oferecer sacos biodegradáveis feitos com pó de milho.

Quando vejo vegetais embrulhados nestas bonitas folhas de bananeira, estou disposto a comprar em quantidades maiores” referiu um cliente local, citado pela NextShark. “Acho que esta iniciativa vai ajudar os moradores locais a estarem mais conscientes da proteção do meio ambiente”.

A proibição ou redução de sacos de plásticos é uma prática em crescimento na Ásia. Na Coreia do Sul e na China, por exemplo, os sacos de plástico descartáveis já são proibidos em supermercados e estabelecimentos comerciais e a pratica portuguesa de, em super e hipermercados, cobrar os sacos de plástico também já foi adotada no Taiwan.

O Vietname é o quarto país do mundo com maior quantidade de lixo plástico no oceano. No país, são descartadas cerca de 2.500 toneladas de resíduos plásticos por dia.

