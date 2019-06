Supremo Tribunal espanhol trava exumação dos restos mortais de Francisco Franco

O Supremo Tribunal espanhol decidiu esta terça-feira adiar de forma cautelar a exumação dos restos mortais de Francisco Franco da basílica do Vale dos Caídos programada para 10 de junho, avança o El País. A decisão foi tomada por cinco magistrados deste tribunal que aceitaram “por unanimidade” o pedido da família do antigo ditador para suspender a operação que foi iniciada pelo governo de Pedro Sánchez.

A 15 de março, o governo espanhol decidiu exumar os restos mortais do antigo ditador, que estão no vale dos Caídos, para o cemitério de Mingorrupio, na povoação de El Pardo, também nos arredores de Madrid, uma decisão que dividiu o país.

Os familiares do antigo ditador que governou Espanha entre 1939 e 1975 insistem que apenas consideram a exumação para a catedral de Almudena, uma possibilidade que o executivo já tinha rejeitado por considerar que “levaria a evidentes riscos para a ordem pública, para a segurança cidadão e para a mobilidade tanto dentro como à volta da catedral, implicando uma ameaça séria e significativa para os direitos e liberdades dos cidadãos”. Na opinião do executivo, o corpo de Franco não pode também ser transferido para qualquer local onde possa ser “enaltecido ou homenageado”.

Só que o governo espanhol considera que a “exumação dos restos mortais de Francisco Franco não depende nem da autorização dos familiares nem da autorização da Igreja, mas sim de uma mandado legal”.

A exumação de Francisco Franco tem sido um tema recorrentemente levantado nos últimos anos da democracia espanhola, mas nenhum Governo o levou tão longe quanto o de Pedro Sánchez. Durante o governo José Luis Zapatero, uma comissão de especialistas cujo trabalho resultou na Lei da Memória Histórica, aconselhou a exumação de Francisco Franco da basílica do Vale dos Caídos.

Em setembro do ano passado, o parlamento espanhol aprovou a proposta do Governo a autorizar a exumação dos restos mortais do ditador. Mais tarde, a 17 de dezembro, o Tribunal Supremo rejeitou um primeiro pedido da família de Francisco Franco para que o Governo suspendesse o processo de exumação do corpo do ditador.

(Em atualização)

