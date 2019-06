Capturado alegado homicida de casal em Amarante

A Polícia Judiciária (PJ) capturou o alegado homicida de um casal no dia 28 de maio na zona de S. Gens, concelho de Amarante, distrito do Porto, disse à Lusa uma fonte daquela polícia.

A PJ adientou mais tarde, em comunicado, que o homem foi detido e identificado em Varziela – Felgueiras. O detido, empresário de 48 anos e sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Uma mulher e o companheiro, de 45 anos, foram alvejados na via pública, na zona de S. Gens, por um homem que se pôs em fuga, informou na altura a GNR. “Na ocasião, na via pública, após ter efetuado ação de vigilância a espaço frequentado pelas vítimas, o arguido, munido de uma espingarda caçadeira, efetuou dois disparos que provocaram a morte do casal.” esclarece agora a mesma fonte.

O homem morreu no local e mulher mais tarde no hospital.

O incidente ocorreu cerca das 13h20, junto a uma pastelaria que era propriedade da vítima mortal.

