Dacia Duster é o SUV campeão de vendas na Europa

De acordo com os dados revelados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), em Abril venderam-se 1.344.863 novos automóveis, menos 0,5% do que em igual mês de 2018. O protagonismo continua a ser entregue aos SUV, classe de veículo que responde por 37% das vendas, sendo o novo Duster o preferido dos consumidores europeus nesta categoria.

Pela primeira vez, o SUV romeno liderou o segmento mais disputado, comercializando 18.593 unidades. Acima pois do Volkswagen Tiguan (18.329), do Renault Captur (18.073), do Nissan Qashqai (17.902) e do Peugeot 3008 (17.843). Este desempenho nas vendas, com um crescimento de 29,8% face a Abril de 2017, atirou o Dacia Duster para a 10.ª posição da tabela de Abril. A fechar a primeira metade, no 5.º lugar, surge outro Dacia, o Sandero, cujas vendas também aumentaram 5,6%. Números que ajudam a explicar o facto de a Dacia ter sido, em Abril passado, a marca que mais incrementou a sua penetração no mercado (14,7%) face a igual mês de 2018, seguida pela Citroën (14,2%) e BMW (11,7%). Pelo contrário, a Nissan acusa o maior tombo, com uma queda nas vendas de 17,1%.

Considerando apenas os lugares cimeiros, o Golf continua a liderar, embora perca 9,9% das vendas (35.452 unidades), o que se poderia explicar com o facto de os clientes aguardarem o lançamento da nova geração. Porém, o Clio está na mesma situação e as novas matrículas subiram 9,8%. Ford Fiesta e Volkswagen Polo foram os modelos que mais se retraíram (-18,6% e -14,1%, respectivamente).

Posição Modelo Vendas Abril 2019 Variação face a Abril de 2018 1 Volkswagen Golf 35.452 -9,9% 2 Renault Clio 29.998 9,8% 3 Volkswagen Polo 22.637 -14,1% 4 Ford Focus 20.720 11,6% 5 Dacia Sandero 20.292 5,6% 6 Peugeot 208 19.983 -4,0% 7 Skoda Octavia 19.673 5,7% 8 Ford Fiesta 19.341 -18,6% 9 Citroën C3 18.916 11,0% 10 Dacia Duster 18.593 29,8% 11 Fiat Panda 18.345 – 12 Volkswagen Tiguan 18.329 -8,4% 13 Renault Captur 18.073 -3,3% 14 Nissan Qashqai 17.902 -0,4% 15 Peugeot 3008 17.843 1,9% 16 Toyota Yaris 17.389 0,3% 17 Volkswagen T-Roc 17.231 – 18 Opel/Vauxhall Corsa 16.833 -5,0% 19 Peugeot 2008 16.274 0,3% 20 Mercedes Classe A 15.544 –

