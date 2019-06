Dez fases finais, 53 hat-tricks, 88 golos na Seleção – cinco registos históricos de Ronaldo (e um impossível de alcançar)

Cristiano Ronaldo conseguiu mais uma noite de registos históricos com mais um hat-trick decisivo a colocar Portugal na final da primeira edição da Liga das Nações, onde irá defrontar a Holanda ou a Inglaterra. Dos hat-tricks pela Seleção ao número de vezes em que marcou três golos no mesmo jogo, passando pela lista de “vítimas” entre equipas nacionais e as fases finais consecutivas a fazer pelo menos um golo, o mundo do avançado é feito de e para os registos históricos. E só um que parece impossível quando já tem 34 anos – se é que se pode dizer alguma vez que algo é impossível para o capitão do conjunto das Quinas.

O sétimo hat-trick de Ronaldo por Portugal, um ano depois de uma noite mágica

Até ao Mundial de 2018, Cristiano Ronaldo somava já cinco hat-tricks pela Seleção Nacional mas, Irlanda do Norte, Arménia, Andorra e Ilhas Faroé à parte, havia um que ainda estava na retina: contra a Suécia, fora, que valeu a qualificação para o Mundial de 2014. Quatro anos depois, no primeiro jogo feito no Campeonato do Mundo da Rússia, o capitão da Seleção Nacional marcou os três golos do empate frente à Espanha; agora, cerca de um ano depois, mais um hat-trick decisivo para Portugal.

7.ª vez que CR7 marca 3 + ⚽golos num jogo pela ????????Seleção – a 5.ª com Fernando Santos como selecionador 3+ ⚽golos de CR7 pela ????????Seleção:

➡Irl. Norte

➡Suécia

➡Arménia

➡Andorra

➡Ilhas Faroé

➡Espanha

➡SUÍÇA pic.twitter.com/AiZC2kB15Y — playmakerstats (@playmaker_PT) June 5, 2019

Mais um país para uma lista de seleções que já vai em 38

Cristiano Ronaldo tinha apenas defrontado uma vez a Suíça, sem marcar qualquer golo. Esta noite, à segunda tentativa, o capitão da Seleção Nacional estreou-se a marcar (logo a triplicar) e aumentou para 38 o número de países a quem já marcou jogando por Portugal, entre os quais Grécia (a estreia, no Dragão, em 2004), Holanda, Argentina, Espanha ou Croácia, entre outros.

POR 1 SUÍ 0 (HT)

Ronaldo, golo à 38ª selecção

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? — Rui Miguel Tovar (@ruimtovar) June 5, 2019

Dez fases finais jogadas, dez fases finais a marcar

O avançado participou esta noite na décima fase final de uma competição por Portugal, entre Campeonatos do Mundo, Europeus, Taça das Confederações e Liga das Nações. Tudo começou em 2004, no Campeonato da Europa organizado no nosso país, onde fez a estreia a marcar no Estádio do Dragão frente à Grécia; daí para cá, marcou sempre pelo menos um golo em todas as fases finais em que participou, continuando sem falhar nenhum grande certamente nos últimos 15 anos.

Cristiano Ronaldo has scored in 10 consecutive international tournaments over 15 years. TEN. pic.twitter.com/euW5m5jQG1 — B/R Football (@brfootball) June 5, 2019

Um, dois, três, 53: um número de hat-tricks que parece não parar

Quando chegámos a março, Ronaldo já tinha alcançado algumas marcas históricas na Serie A, conseguiu bisar em quatro jogos mas ainda continuava à procura daquela noite capaz de correr mundo. Ela surgiu e quando a Juventus mais precisava: com um hat-trick em Turim frente ao Atl. Madrid, o português conseguiu virar a eliminatória dos oitavos da Champions. Mais uma grande decisão, mais um grande jogo do número 7: os três golos apontados por Portugal frente à Suíça no Estádio do Dragão foram o sétimo hat-trick pela Seleção mas também o 53.º da carreira entre clubes e seleções.

OFFICIAL: Cristiano Ronaldo’s 53 career hatricks (the most of ANY active player in the world).pic.twitter.com/FZqKD7WWI8 — TeamCRonaldo (@TeamCRonaldo) June 5, 2019

Quinto jogador a conseguir um hat-trick na estreia na Liga das Nações

Cristiano Ronaldo foi poupado na primeira fase da Liga das Nações, em que Portugal defrontou Itália e Polónia, mas não poderia desejar melhor estreia: três golos frente à Suíça e qualificação da Seleção Nacional para o encontro decisivo da competição. Com esse registo, o português tornou-se o quinto jogador a conseguir marcar um hat-trick nesta primeira edição da prova (segundo a contar apenas com as 12 equipas que disputaram a Liga A), depois de Movsisyan, Seferovic, Forrest e Zeneli.

Fizeram ⚽⚽⚽hat-trick na Liga das Nações:

????????Movsisyan

????????Seferovic

????????????????????????????Forrest

????????Zeneli

????????CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/XLUlzG2I1Z — playmakerstats (@playmaker_PT) June 5, 2019

O melhor marcador na Europa, apenas atrás de Ali Daei

Com mais um hat-trick, Cristiano Ronaldo passou a somar 88 golos por Portugal, reforçando o estatuto de melhor marcador a nível de seleções na Europa (com mais quatro golos do que Puskas) e ainda no ativo (com mais de 20 golos de avanço sobre outros nomes grandes como Lionel Messi). Agora, a diferença para o melhor dos melhores, o iraniano Ali Daei, passou a ser de “apenas” 21 golos. E Ronaldo já tem 34 anos. Será este um dos poucos registos que vai ficar por alcançar?

Most goals scored at international level in men's football: ???????? Ali Daei (109)

???????? Cristiano Ronaldo (88) Will he reach 100?

Will he reach top spot? https://t.co/y9WQcTActi — Squawka Football (@Squawka) June 5, 2019

Continuar a ler