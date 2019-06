Fotogaleria. Portugal está pela terceira vez numa final com três golos do suspeito do costume

Na hora de decisão, Cristiano Ronaldo aparece. O avançado português esteve ausente da fase de qualificação da Liga das Nações, mas voltou à Seleção Nacional para a fase final do torneio. Como de costume, resolveu. Primeiro, inaugurou o marcador de livre direto. Depois, na reta final do jogo, quando se adivinhava já o empate na fase regulamentar da partida, bisou e colocou a Seleção na terceira final da sua história.

Veja as melhores fotografias do jogo e do ambiente no Estádio do Dragão, do fotojornalista Filipe Amorim.

