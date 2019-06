Ganhou a falta, ajeitou e marcou: o nono livre de Ronaldo na Seleção, um ano depois do tomahawk à Espanha

A Suíça até criou mais oportunidades de perigo por Shaquiri, teve uma bola na trave por Seferovic mas há coisas que não mudam e, um ano depois, Cristiano Ronaldo voltou a fazer a diferença de livre direto: depois de ter ganho a falta num lance onde recuou uns metros para receber a bola, rodou e seguiu para a baliza antes de ser carregado, o avançado ajeitou a bola, percebeu o movimento de Pepe e William Carvalho na barreira e enganou Sommer, colocando no lado contrário da barreira.

O último golo de Cristiano Ronaldo de livre direto na Seleção Nacional tinha sido na abertura do Campeonato do Mundo da Rússia, frente à Espanha: depois de ter marcado de bola corrida e de penálti, o capitão de Portugal apontou o 3-3 final a poucos minutos do final com um fantástico remate sem hipóteses para David De Gea.

Ao todo, em 86 golos apontados com a camisola de Portugal em 157 jogos, Ronaldo cobrou nove livres diretos desde 2005, tendo entre as “vítimas” Eslováquia, Islândia, Luxemburgo, Dinamarca, Bósnia, Irlanda do Norte, Hungria, Espanha e Suíça.

9.º ⚽golo de Cristiano Ronaldo de livre pela ????????Seleção

2005 Eslováquia

2010 Islândia

2011 Luxemburgo

2011 Dinamarca

2011 Bósnia

2013 Irl. Norte

2017 Hungria

2018 Espanha

2019 SUÍÇA pic.twitter.com/r0Ixo0xEA6 — playmakerstats (@playmaker_PT) June 5, 2019

