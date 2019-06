Huracán Sterrato é uma “loucura” de Lamborghini. Ou uma loucura da Lamborghini

Consegue imaginar um superdesportivo tremendamente eficaz a acelerar, travar e curvar, que seja capaz de enfrentar pisos inóspitos com o mesmo à-vontade com que devora o asfalto? A Lamborghini consegue e chama-lhe Huracán Sterrato – um misto de Hurácan e de Urus.

O fabricante italiano apresenta a sua nova criação como um “concept fora do convencional”, mas de caminho lá vai preparando o terreno para hipotéticas novidades dentro de uns tempos, ao sublinhar que o radical protótipo cria uma nova dimensão do “prazer de conduzir fora de estrada”, transferindo para o superdesportivo tecnologias que lhe permitam superar as condições mais desafiantes.

Ora, para quê criar essa tal “nova dimensão”? Será que o Sterrato vai perder o estatuto de concept e ser produzido em série? A Lamborghini não esclarece, mas não será coincidência o facto de a casa de Sant’Agata Bolognese fazer questão de recordar que, no passado, já explorou o potencial de combinar capacidades off-road e elevadas performances, quando o piloto de testes Bob Wallace transformou dois Lamborghini, o Jarama Rally de 1973 e o Urraco Rally de 1974. E se isto não é suficiente para adensar a suspeita de que a marca italiana pode estar a preparar-se para lançar uma versão off-road do seu superdesportivo de 10 cilindros, convém recordar que há dois anos essa intenção fez notícia. Em 2017, a Automobile Magazine escrevia que a Lamborghini planeava lançar uma variante aventureira com a base do Huracán…

O Sterrato que acaba de ser revelado encaixa-se perfeitamente nesses planos (a existirem). Com um look agressivo, vai buscar a aparência durona a uma maior largura de vias (+30 mm) e às jantes de 20 polegadas devidamente calçadas com pneus de terra. Como seria de esperar, a suspensão (adaptativa) também foi mexida, com a altura ao solo a crescer 47 mm. Os para-choques foram igualmente modificados e inseridas novos projectores LED à frente e no tejadilho, garantindo que a experiência off-road não finda com o cair da noite. Para proteger os componentes mais delicados das agruras do TT, toda a zona inferior viu a protecção aumentar com novos reforços em alumínio.

No interior, a lógica do superdesportivo off-road é realçada pela gaiola de protecção em titânico, baquets em fibra de carbono e cintos de quatro pontos.

Segundo a Lamborghini, o sistema de tracção integral permanente do Huracán Evo e a distribuição de binário foram ajustados para digerir bem os abusos fora do alcatrão. Sob o capot encontra-se o mesmo 5.2 V10 atmosférico que equipa o Huracán Evo, a debitar 640 cv e 600 Nm de binário máximo.

Uns acharão que este Sterrato é uma loucura de Lamborghini, outros pensarão que é uma loucura da Lamborghini. Será medindo essas reacções que o fabricante italiano decidirá qual o rumo a dar ao seu último concept.

