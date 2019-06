João Félix estreou-se como titular e colocou as “mãos na cabeça” por Ronaldo, “a personagem de PlayStation”

Dezanove anos, 207 dias e mais um sonho concretizado: depois dos dois jogos pelos Sub-18, dos dois jogos pelos Sub-19 e dos dez jogos pelos Sub-21 (sempre em escalões acima da idade), João Félix estreou-se pela Seleção principal, tornando-se o mais de novo de sempre desde Renato Sanches e apenas o terceiro no século XXI com menos de 20 anos a ter a primeira internacionalização como titular, depois de Nani e Gonçalo Guedes. Ao todo, Fernando Santos já lançou 40 novos jogadores desde que assumiu o comando do conjunto das Quinas mas a estreia do avançado do Benfica acabou por ser um dos grandes destaques no triunfo de Portugal frente à Suíça por 3-1 com hat-trick de Ronaldo, que valeu o apuramento para a final da Liga das Nações.

“Nunca tinha visto o Ronaldo ao pé de mim na vida real e comentei com os meus companheiros e melhores amigos que era como se estivesse no modo carreira da PlayStation – ele parece uma personagem de um jogo”, tinha comentado o jovem avançado no momento da concentração com os restantes convocados. “Há sempre coisas a melhorar. Foi a primeira vez que joguei com eles e ainda há muito para explorar. O Cristiano Ronaldo é um exemplo que eu tenho, eu e todos os jovens que estão agora a começar. Há muita qualidade nesta equipa, quer os que jogaram, quer os que não jogaram. Jogue quem jogar, fica sempre bem”, referiu ainda na zona de entrevistas rápidas após o triunfo diante dos helvéticos.

Com uma boa oportunidade na primeira parte para visar a baliza de Sommer, Félix acabou por sair aos 70 minutos para dar lugar a Gonçalo Guedes depois de uma exibição discreta mas nem por isso deixou de ser destaque no final do encontro, onde voltou a falar do capitão da Seleção Nacional e também dos assobios que ouviu na chegada da comitiva ao estágio em Vila Nova de Gaia e do seu futuro… a analisar depois da Liga das Nações.

“Temos de olhar para o Cristiano Ronaldo e tentar fazer igual; se fizermos, estamos perto de ser um grande jogador. Três golos? A minha primeira reação foi meter as mãos à cabeça, nunca tinha visto um hat-trick do Cristiano ao vivo. Foi mais um dia complicado para quem não gosta dele…”, comentou mais tarde na zona mista do Dragão.

“O público aplaudiu-me e é assim que deve ser. Há que separar Benfica, FC Porto ou Sporting dos momentos em que estamos na Seleção Nacional. O público esteve bem e deu-me confiança. Foi um ano muito bom para mim e acabou da melhor forma com a conquista do Campeonato. Para ser melhor só falta ganhar a Liga das Nações. Duelo com Seferovic? Claro que ele estava mais chateado mas temos uma grande relação de amizade, tanto no Benfica como aqui quando nos encontrámos agora, e é assim que vamos continuar sempre. Futuro? Agora estou focado na Seleção Nacional. Depois de acabar a Liga das Nações vou resolver a minha vida”, acrescentou depois, apontando baterias para a final.

