Katheryn Mayorga retira queixa contra Cristiano Ronaldo por abuso sexual

Foi retirada a queixa de Katheryn Mayorga contra Cristiano Ronaldo. Na queixa apresentada em setembro de 2018, a norte-americana acusava o jogador da Juventus de abuso sexual em 2009, em Las Vegas. Agora a acusação foi retirada de forma discreta em Maio, segundo avança a Agência Bloomberg.

Não existem informações sobre o documento que sustenta a retirada da queixa, entregue no Tribunal Estadual do Nevada, em Las Vegas, nem sobre se a origem do mesmo está relacionada com um acordo entre Cristiano Ronaldo e Mayorga. Leslie Stovall, advogado de Mayorga, e Peter Christiansen, representante de Ronaldo, não comentaram o abandono da queixa.

Na acusação inicial, a modelo de 33 anos admitia que tinha inicialmente aceite um acordo para não falar do assunto que remontava a 2009, por motivos de trauma emocional. Segundo Mayorga, o jogador teria pago cerca de 300 mil euros pelo seu silêncio. Em janeiro de 2010 teria ainda sido assinado um documento no qual Katheryn acordava em nunca dizer que era Ronaldo o seu agressor, destruir toda a documentação e não confirmar a história caso esta fosse revelada por outras pessoas.

Ronaldo sempre negou a acusação. O processo, que veio a público depois da publicação de documentos e do testemunho de Mayorga pela revista Der Spiegel, tiveram impacto direto na imagem do capitão da seleção nacional de futebol, levando mesmo a que marcas como a Nike ou a EA Sports ameaçassem distanciar-se do jogador.

