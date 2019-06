Morreu Lennart Johansson, antigo presidente da UEFA

“O futebol sueco está triste. Morreu Lennart Johansson”, avançou a Federação Sueca de Futebol. O antigo presidente da UEFA, de 89 anos, terá morrido na noite desta segunda-feira, depois de uma “curta doença”.

Lennart Johansson foi presidente da UEFA (União de Associações de Futebol Europeias) durante 17 anos, entre 1990 e 2007.

Durante o seu mandato, o futebol europeu “mudou completamente, em termos desportivos e comerciais”, diz a UEFA, na nota de pesar. “A própria UEFA evoluiu de uma entidade puramente administrativa num subúrbio da capital federal suíça, Berna, para uma organização desportiva moderna e dinâmica baseada na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, às margens do Lago de Genebra, no oeste da Suíça.”

Foi também antigo vice-presidente da FIFA e teve influência na evolução da Taça dos Campeões Europeus para Liga do campeões.

Em atualização

Continuar a ler