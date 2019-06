Portugal joga acesso à final da Liga das Nações com a Suíça

Portugal procura esta quarta-feira garantir um lugar na primeira final da Liga das Nações de futebol frente à Suíça, encontro que marca o arranque oficial da fase final da prova, a primeira que o país organiza desde o Euro2004.

No Estádio do Dragão, no Porto, no primeiro duelo das meias-finais, a seleção portuguesa vai ter pela frente uma formação helvética de boa memória, já que, na última vez que se encontraram, Portugal assegurou o apuramento para o Mundial2018

Em outubro de 2017, no Estádio da Luz, Portugal venceu os suíços por 2-0, com golos de Djorou, na própria baliza, e André Silva (não foi convocado para a Liga das Nações), naquela que foi a terceira vitória consecutiva perante esse rival, em jogos em solo luso.

O médio Danilo, castigado, é a única baixa na equipa liderada por Fernando Santos, que pode estrear o avançado João Félix, jogador de apenas 19 anos que esteve em grande destaque no Benfica na última temporada.

Apesar de não ter grandes tradições em competições internacionais, a Suíça chega a esta fase final após ter ‘derrubado’ nos grupos a Bélgica, que é atualmente considerada uma das mais fortes equipas europeias, e tem como principais figuras o extremo Xherdan Shaqiri, do Liverpool, o médio Granit Xhaka, do Arsenal, e o avançado Haris Seferovic, jogador do Benfica e melhor marcador da última edição da I Liga portuguesa.

Depois do Euro2004, prova em que a seleção nacional alcançou a final, tendo caído perante a Grécia (1-0), no Estádio da Luz, Portugal volta a receber uma grande competição internacional, com Porto e Guimarães a servirem de palco e com Cristiano Ronaldo a ser o único ‘sobrevivente’ dessa equipa.

O Portugal-Suíça está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do alemão Felix Brych.

Na quinta-feira, Inglaterra e Holanda disputam a outra meia-final da Liga das Nações, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19h45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 9 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19h45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15h

