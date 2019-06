Tesla. Elon Musk manda recado à Porsche (e à Ford)

A Tesla vai apresentar ainda este ano a sua pick-up e, de acordo com Elon Musk, a fasquia para mais este modelo da marca norte-americana de veículos eléctricos foi colocada bem lá em cima. Em entrevista ao podcast “Ride the Lightning”, que pode ouvir na íntegra aqui, o CEO garantiu que a truck deverá ser comercializada por valores abaixo dos 50 mil dólares. Porém, ser relativamente acessível não será o seu único atributo:

Vai ser melhor do que a F-150, em termos de funcionalidade, e ter um comportamento desportivo melhor do que o 911 standard. A meta é esta”, antecipou Elon Musk.

Ao enquadrar assim as aspirações para a pick-up de Palo Alto, o CEO da Tesla deu, de uma só vez, uma “alfinetada” a dois fabricantes automóveis: a Ford, que tem na F-150 “só” a pick-up mais vendida no mercado norte-americano, e a Porsche, cujo 911 é a expressão do que de melhor o construtor alemão sabe fazer em matéria de desportivos. Na prática, o que Musk diz é que a Tesla, uma jovem marca quando comparada com a história da Ford e da Porsche, vai conseguir superar dois dos modelos mais reputados destes fabricantes. E se comparar uma pick-up com outra é normal, o mesmo já não acontece em relação a um desportivo…

A pick-up que “vai ser capaz de transportar outra pick-up”, outra promessa de Musk, terá dois motores eléctricos com um binário brutal (“crazy torque”, escreveu no Twitter), a transmitir potência às quatro rodas.

Quanto ao aspecto, será garantidamente fora do comum. No passado, o CEO já tinha dado pistas que a estética seria algo futurista e, no podcast, confirmou isso mesmo: “Não vai parecer uma truck normal, mas sim saída da ficção científica.” E talvez porque está na calha uma estética algo chocante, Musk foi já preparando o terreno, avisando que quem quiser uma pick-up “que se pareça com todas as outras nos últimos 20, 30 ou 40 anos” não vai ter na Tesla uma proposta à medida dessas aspirações.

Espera-se que a pick-up norte-americana seja revelada no segundo semestre deste ano, sendo já certo que vai ter de enfrentar um adversário de peso, a R1T. A pick-up eléctrica da Rivian, cujos argumentos são impressionantes, será lançada também em 2020. Mas o preço apontado anda na casa dos 70 mil dólares, ou seja, mais 20 mil que o prometido para a truck da Tesla.

