Adeptos ingleses envolvem-se em confrontos com a polícia no Porto

Adeptos ingleses que estão no Porto para assistir à semi-final da Liga das Nações frente à Holanda na quinta-feira envolveram-se esta tarde em confrontos com a polícia. Há dois detidos e um adepto identificado.

Os adeptos provocaram distúrbios ao final da tarde na Avenida dos Aliados. A PSP, que já estava no local para prevenção, carregou sobre os adeptos para que estes dispersassem.

“Ocorreu uma desordem entre adeptos ingleses e alguns portugueses, registaram-se agressões e a PSP foi obrigada a intervir. Quando ocorreu a intervenção, os adeptos ingleses viraram-se contra a polícia e agrediram mesmo dois agentes”, disse Alexandre Coimbra, porta-voz da PSP.

Segundo a mesma fonte, a PSP deteve dois adeptos ingleses que agrediram os agentes policiais, que sofreram ferimentos ligeiros, e identificou um terceiro elemento. O caso ocorreu pelas 20h20, durante o jogo da seleção portuguesa frente à Suíça.

Na Avenida dos Aliados ficou um pequeno rasto de destruição causado maioritariamente por garrafas partidas atiradas às autoridades. Os ânimos estão neste momento mais calmos e estão a ser feitas ações de limpeza no local.

Está instalada no local uma fanzone com um ecrã gigante onde será transmitido o jogo entre Inglaterra e Holanda. Os Aliados tornaram-se num local de concentração dos adeptos ingleses, que têm chegado a Portugal nos últimos dias.

The fan zone in Porto after all the trouble. Very shameful carry on throwing glasses and bottles with police having to step in. #porto #NationsLeague #Portugal pic.twitter.com/T7ihYYqcbp

— Luke. (@LukeKc89) June 5, 2019