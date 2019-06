O português Gonçalo Oliveira, 254.º do ‘ranking’ mundial de ténis, foi eliminado esta quinta-feira nos oitavos de final do ‘challenger’ de Almaty, ao perder com o eslovaco Andrej Martin, quarto cabeça de série.

No Cazaquistão, Oliveira perdeu com o 154.º jogador do mundo, por 6-2 e 6-1, em uma hora e quatro minutos.

