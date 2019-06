Instituto de Engenharia de Coimbra e Altice desenvolvem projetos de investigação

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) assina esta quinta-feira um protocolo de colaboração científico-tecnológica na área das Tecnologias de Informação e Comunicação com o centro de inovação Altice Labs, sediado em Aveiro. Com este acordo, “as duas entidades irão ter projetos conjuntos de formação pós-graduada e mestrados, bem como estágios em projetos de Investigação & Desenvolvimento e intercâmbio de especialistas entre as duas instituições”, refere um comunicado do ISEC enviado à agência Lusa.

A colaboração com uma das mais inovadoras unidades empresariais portuguesas não só irá contribuir para a indústria 4.0, que já se faz nos laboratórios da Altice Labs, como formar os nossos estudantes e investigadores nesse novo horizonte da transformação digital”, salienta Mário Velindro, presidente daquela instituição de ensino superior, citado na nota.

A parceria com a Altice Labs “será mais um instrumento para o novo ciclo do ensino da engenharia que o ISEC está a levar a cabo: o ensino e a investigação têm de ser feitos de uma forma cada vez mais interativa, em parceria com outros produtores de ciência e de conhecimento, nomeadamente com empresas tão inovadoras como esta”.

O protocolo prevê o intercâmbio de especialistas entre as partes, o que poderá ser concretizado pela “colaboração de especialistas da Altice Labs em atividades de docência, convidados pelo ISEC para colaborar em disciplinas específicas da sua área de especialidade”. Está igualmente prevista a colaboração de especialistas da Altice Labs e de docentes do ISEC em atividades de docência ao nível de cursos específicos de pós-graduação que venham a ser propostos por qualquer uma das partes.

O acordo inclui também estadias de curta duração de docentes do ISEC em licenças sabáticas na Altice Labs, “tendo em consideração o trabalho a realizar pelo docente e o enquadramento desse trabalho” na empresa. Prevê ainda que especialistas da Altice Labs façam parte dos conselhos consultivos do ISEC como “parceiros industriais”.

“Com esta parceria, estaremos a criar condições para que os alunos do ISEC se sintam mais inspirados, com mais vontade de exercitar novas competências em áreas que são diferentes daquelas que lhes estão a ser ministradas nas aulas”, considera Mário Velindro.

Com mais de 700 profissionais altamente qualificados no seu centro de inovação em Aveiro, a Altice Labs trabalha na investigação e desenvolvimento de soluções avançadas de telecomunicações e de sistemas de informação, tendo clientes em 35 países. Em 2018, foi eleita, pela quinta vez, como a melhor empresa no mercado de tecnologia e média, e distinguida como a Melhor Empresa do Ano em Portugal pelos “Prémios 500 Maiores e Melhores Empresas” da Revista Exame e do Bankinter.

Continuar a ler