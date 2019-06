“Morte ao patriarcado”: Madonna arrasa The New York Times, um dia depois da entrevista

Um dia depois de o The New York Times ter publicado a entrevista “Madonna at Sixty” (Madonna aos Sessenta), esta quarta-feira, a cantora usou o Instagram para mostrar o seu desagrado quanto ao conteúdo. “Dizer que fiquei desapontada com o artigo seria um eufemismo […] Tu não consegues mudar a sociedade, nem a necessidade que ela tem de diminuir, denegrir ou rebaixar quem ela sabe que é bom. Sobretudo, mulheres livres de amarras. A jornalista que escreveu este artigo passou dias e horas comigo e foi convidada e entrar num mundo que muita gente não consegue ver, mas optou por se focar em temas triviais […]”, escreveu Madonna numa publicação de Instagram, na tarde desta quinta-feira.

A cantora refere ainda o relevo que a jornalista deu ao facto de já ter 60 anos — “inúmeros comentários à minha idade, que nunca seria mencionada se eu fosse um homem”. “As mulheres têm muita dificuldade em serem referências para outras, mesmo que sejam de facto. Elas posam como feministas intelectuais”, acrescenta.

“Lamento ter perdido cinco minutos com ela. Isso faz com que me sinta violada”, escreve Madonna, aludindo ao comentário feito pela jornalista, no texto da entrevista, que afirmou que as mulheres não deviam usar expressões como “senti-me violada” metaforicamente. “E sim, eu posso usar essa analogia, uma vez que fui violada quando tinha 19 anos. Mais uma prova de que o idolatrado The New York Times é um dos fundadores do patriarcado. E eu digo — morte ao patriarcado, entranhado na malha da sociedade. Nunca deixarei de lutar para o erradicar”, conclui.

Sem apontar incorreções — a entrevista percorre temas como a vida em Lisboa, a sua coleção de arte, o fracasso do último álbum, o escândalo de Harvey Weinstein ou Donald Trump –, Madonna critica o enfoque de Vanessa Grigoriadis em determinados aspetos da conversa. A cantora começa aliás por enaltecer o tempo que passou com o fotógrafo francês JR, autor da produção que acompanha a entrevista, partilhando com os fãs no Instagram algumas imagens da produção e respetivos bastidores.

Pouco mais de uma hora depois, uma nova publicação no Instagram, desta vez a divulgar o trecho de um novo vídeo, relativo ao tema Dark Ballet, que ao que parece terá a participação de Mykki Blanco. Se Madonna está verdadeiramente indignada ou se foi só uma forma de chamar a atenção nas redes sociais é a questão que fica por despistar.

Continuar a ler