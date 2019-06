Norberto Rosa. Caixa só soube que tinha emprestado 4600 milhões para ações no início de 2008

Só em janeiro de 2008 é que a administração da Caixa Geral de Depósitos teve a perceção da dimensão do crédito que tinha concedido para a compra de ações. A informação foi avançada pelo antigo administrador do banco, Norberto Rosa que esteve em funções entre 2004 e 2013.

A resposta foi dada esta quinta-feira na comissão parlamentar de inquérito aos atos de gestão da Caixa, na sequência de perguntas da deputada socialista, Constança Urbano de Sousa, sobre a concessão de um empréstimo de 350 milhões de euros à Fundação Berardo para esse fim. O antigo gestor defendeu as salvaguardas que a Caixa tomou na atribuição deste empréstimo, sublinhando que considerando a exigência de autonomia financeira de 20% à fundação, a garantia obtida era muito superior ao valor das ações que serviam de colateral.

No entanto, Norberto Rosa admite algum mea culpa, no sentido em que admite que crítica pelo facto de os administradores do banco não terem a noção de qual era a dimensão total da exposição ao crédito para compra de ações e garantido por ações.

O levantamento só foi pedido à direção de risco em janeiro de 2008 quando estava já a começar “uma crise grave na bolsa” e foi identificado que existiam 4.600 milhões de euros em créditos com exposição a ações. O risco de mercado era elevado. A decisão foi a de não dar mais crédito e reduzir drasticamente a situação, o que diz veio a acontecer. Já foi aliás afirmado por vários antigos responsáveis da Caixa que o tema nunca foi discutido em conselho de administração até esta data. Desde então, referiu Norberto Rosa, o conselho de administração analisava semanalmente essa situação, incluindo o caso de Joe Berardo.

O ex-administrador refere que esteve na reunião em que foi feita a primeira aprovação do financiamento de 350 milhões de euros, em março de 2007, com o objetivo de refinanciar a dívida no BCP do comendador que era acionista do banco privado, e a compra de ações.

Continuar a ler