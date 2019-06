A reação imediata de Pepe após cair mal na área da Suíça e a forma como pediu de imediato assistência dando sinal de que não poderia prosseguir no encontro deixavam antever um problema com gravidade do central e os exames entretanto realizados confirmaram esse pior cenário: o jogador do FC Porto sofreu uma fratura da omoplata e foi já dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional, falhando assim o encontro decisivo desta Liga das Nações com Holanda ou Inglaterra.

“O jogador sofreu fratura da omoplata durante o Portugal-Suíça. O jogador foi submetido a exames e dado como inapto pela Unidade de Saúde e Perfomance da FPP. Pepe foi esta tarde dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional”, comunicou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol, através do seu site oficial.

Desta forma, e face à gravidade do problema, o jogador deverá falhar o arranque da próxima temporada no FC Porto (que será mais cedo do que é normal, tendo em vista a terceira pré-eliminatória da fase de grupos da Liga dos Campeões), não havendo ainda informações em termos oficiais do tempo de paragem do central.

De referir que, para a final da Liga das Nações de domingo, Fernando Santos fica assim com apenas dois centrais de raiz disponíveis: Rúben Dias e José Fonte. As alternativas na posição são os médios Danilo Pereira e William Carvalho, que já cumpriram de forma esporádica essa função no passado ao serviço de FC Porto e Sporting, respetivamente.

Formado no Corinthians Alagoano, Pepe chegou a Portugal para representar o Marítimo B em 2001, subindo na época seguinte ao conjunto principal antes de assinar pelo FC Porto em 2004. Depois de três épocas no Dragão, o central rumou ao Real Madrid, onde jogou durante uma década antes de assinar pelos turcos do Besiktas e voltar aos azuis e brancos em janeiro deste ano. Ao todo, o defesa ganhou seis títulos em Portugal (dois Campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Supertaças e uma Taça Intercontinental) e 13 em Espanha, entre os quais três Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, uma Supertaça Europeia e três Ligas. Na Seleção, onde foi campeão europeu, soma mais de 100 internacionalizações desde a estreia, em 2007.

