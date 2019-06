PJ detém homem que tentou forçar filha de 14 anos a casar com outro menor

Um homem de 36 anos foi detido por suspeita de ter tentado casar à força uma das suas filhas, uma menor de 14 anos, com outro menor, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária. A este crime (casamento forçado) juntam-se outros dois: violência doméstica e tráfico de droga.

Os crimes terão ocorrido no início deste ano. O homem tentou forçar através de “violência física reiterada” uma das filhas – uma menor com 14 anos – a casar “com um jovem da mesma etnia também menor”. A rapariga fugiu de casa e foi depois acolhida numa instituição para menores, adianta ainda o comunicado da PJ.

No momento da detenção, o suspeito – desempregado e residente em Trofa – tinha consigo droga em quantidade suficiente para que a PJ suspeite de tráfico de droga. Também as características do produto apreendido indicam a prática do mesmo crime.

O homem – com cadastro por “crimes graves” – já tinha sido condenado anteriormente. Vai agora ser ouvido por um juíz para saber se fica em prisão preventiva ou não.

A detenção foi realizada através da Diretoria do Norte, em inquérito titulado pelo DIAP de Santo Tirso.

