Rendas acessíveis. Preço de renda máxima por um T2 em Lisboa é de 1150 euros

Os senhorios que queiram alugar um T2, no concelho de Lisboa, só poderão cobrar até 1150 euros por mês, no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível (PAA), escreve o jornal Público. No mercado livre, essa renda seria de 1228 euros, por mês.

O Programa de Arrendamento Acessível entra em vigor a partir de 1 de julho — com o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana a colocar online a Plataforma do Arrendamento Acessível, que terá simuladores para definir valores máximos de renda. Mas esta quinta-feira já é possível saber como vai funcionar: foram publicadas três portarias em Diário da República, que definem os limites gerais de preço de renda mensal por tipologia e por concelho. As ações de divulgação arrancam já esta sexta-feira, no âmbito do Salão Imobiliário do Porto.

O programa tem como destinatários famílias que não conseguem pagar por uma habitação no mercado livre e, por isso, procura criar condições para que as rendas sejam colocadas 20% abaixo do preço de mercado. O Governo alerta, no entanto, que “não pretende subsidiar T0 com 500 metros quadrados, nem famílias que alugam um T5 para terem quartos desocupados”. Além das rendas mais baixas, o PAA procura dar estabilidade aos inquilinos, criando contratos de arrendamento com duração mínima de cinco anos e seguros obrigatórios.

Mas os senhorios que coloquem os imóveis neste mercado de renda acessível, também terão vantagens. Por exemplos, não pagando IRS ou IRC destes rendimentos. Ainda assim, existem condições mínimas para poderem colocar os alojamentos no programa. Desde logo “estar num estado de conservação razoável, ter segurança e salubridade para as pessoas”, adiantou a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, ao jornal Público, adiantando: “Não vamos subsidiar arrendamentos em casas que não tem as condições mínimas de habitabilidade.”

