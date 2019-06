Val Kilmer reaparece em público irreconhecível depois de ter tido um cancro na garganta

Val Kilmer, um dos protagonistas do filme “Top Gun: Maverick” e que há vários anos está afastado da vida pública reapareceu, no domingo passado, irreconhecível depois de sofrer um cancro na garganta, disse o ABC.

Aos 59 anos Kilmer reapareceu num evento para a angariação de fundos da sua fundação TwainMania que visa manter viva a figura do escritor Mark Twain e se dedica à educação de crianças desfavorecidas.

O ator tornou-se conhecido com a interpretação de Iceman no filme “Top Gun” ao lado de Tom Cruise em 1986. E na sua carreira tem uma série de títulos conhecidos como “Alexandre, o Grande”, “Kiss Kiss Bang Bang” ou “Batman Eternamente”.

Depois de ter anunciado em 2017 que estava com um cancro na garganta, as aparições do ator foram cada vez menos frequentes. Kilmer, símbolo sexual dos anos 90 está visivelmente mais magro e envelhecido.

One time Batman Val Kilmer makes rare public appearance. pic.twitter.com/jefb7g39iw — Mike Sington (@MikeSington) June 3, 2019

Kilmer está no elenco do filme “Top Gun 2”, ao lado de Jon Hamm, Ed Harris, Jennifer Connelly e Miles Teller, que chega aos cinemas em 2020.

