A nova moda para se deslocar na cidade? Aos saltos

Cangoroo é uma empresa sueca que poucos conhecem, que despontou para a fama ao criar os Pogo Sticks, a nova forma de mobilidade urbana. Afirmam os responsáveis suecos que o objectivo é criar um sistema de aluguer de “saltitões” similar às trotinetas da Lime, ou as bicicletas eléctricas da Jump.

De acordo com uma entrevista ao New York Daily News, os Pogo Sticks deverão arrancar em Malmo e Estocolmo no Verão, para depois entrar em São Francisco a partir do Outono. Londres, Paris e as principais capitais europeias estão a seguir. Os utilizadores têm apenas de recorrer à aplicação para desbloquear o veículo, utilizando uma conta, para depois encerrar o aluguer e ser-lhe debitado o valor correspondente.

Ao contrário das bicicletas e das trotinetas eléctricas, que podem ser utilizadas pela esmagadora maioria da população, os Pogo Sticks exigem um nível de destreza superior. O fabricante prefere não assustar os potenciais clientes, informando que para os “saltitões” funcionarem têm de ser cheios de ar, sob pressão, sendo esta pressão que vai assegurar o tipo de utilização. Grosso modo, usar o Pogo Stick é tão fácil como saltar num trampolim, caso o cilindro deste esteja carregado com uma pressão reduzida, ideal para quem começa ou não gosta de grandes aventuras.

Divertida é a fase seguinte da utilização do veículo da Cangoroo, de longe mais radical, que com uma pressão de ar superior dá saltos incríveis, saltando por cima de carros e de outros obstáculos com uma ligeireza estonteante. É difícil realizar estas manobras mais acrobáticas? Certamente que sim, mas a diversão está garantida, ainda que o capacete pareça altamente aconselhável. Veja aqui como dar os primeiros passos:

