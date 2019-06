Ao fim de quatro anos, Irina e Bradley Cooper estarão mesmo separados

O relacionamento de Irina Shayk e de Bradley Cooper chegou ao fim, avança a revista norte-americana People, apesar de os representantes do ex-casal se terem recusado a comentar àquela publicação.

A modelo, ex-namorada de cinco anos do português Cristiano Ronaldo, e o ator já nomeado aos Óscares estavam juntos há sensivelmente quatro anos e têm uma filha em comum — Lea De Seine nasceu em março de 2017 e é agora a principal preocupação de Irina e de Cooper, que estarão amigavelmente a tratar da custódia conjunta da filha.

Os dois começaram a namorar em 2015, altura em que surgiram os primeiros rumores de uma possível relação: finda a Met Gala desse ano, o casal foi visto aos beijos numa after party; antes disso foi apanhado a passear pelas ruas de Nova Iorque no fim de um encontro.

A relação de Irina e Bradley foi vivida sobretudo numa esfera de privacidade. À edição britânica da Glamour, a modelo comentou que preferia que o romance fosse vivido fora das luzes dos holofotes. “Tenho vários amigos que partilham muito da sua vida pessoal no Instagram ou nas redes sociais. Admiro isso e penso que é ótimo, mas também penso que é uma escolha pessoal.”

Na altura em que o filme “Assim Nasce uma Estrela” foi lançado começaram a surgir rumores em torno da cumplicidade entre Bradley Cooper e Lady Gaga — cantora que venceu um Óscar pelo tema interpretado nesta longa-metragem de 2018. Desde então, o público terá ficado com vontade de os juntar fora do ecrã, mas notícias mais recentes apontam para que Lady Gaga não tenha nada que ver com os problemas conjugais de Irina e Cooper.

Numa entrevista ao talkshow de Jimmy Kimmel, Lady Gaga justificou a aparente cumplicidade entre os dois, visível tanto no filme, como na interpretação da música vencedora do Óscar. Kimmel aproveitou o momento e lançou a pergunta, em jeito de provocação: “Estávamos a assistir [à atuação de Shallow nos Óscares] em casa e perguntámo-nos ‘o que se passa com estes dois?’”. Na resposta, Gaga justificou os rumores como sendo fruto do trabalho bem feito. “A Shallow é uma música romântica e o ‘Assim Nasce uma Estrela’ é uma história de amor”, disse a cantora.

Antes de Irina, Bradley Cooper namorou dois anos com a modelo britânica Suki Waterhouse (quase 20 anos mais nova), esteve casado durante quatro meses com a atriz Jennifer Esposito e manteve ainda uma relação com Renée Zellweger entre julho de 2009 e março de 2011.

Já Irina decidiu pôr fim, no início de 2015, a um namoro de cinco anos com o português Cristiano Ronaldo. Ela que, meses depois do fim da relação, quebrou o silêncio em entrevista para a revista ¡Hola! ao revelar que, ao lado do então namorado, se sentia feia e insegura. “O meu homem ideal é fiel, honesto e um cavalheiro que sabe como tratar uma mulher. Não acredito em homens que nos fazem sentir infelizes, porque esses são garotos, não homens”, disse Irina.

