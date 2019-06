Entre 34 mil candidatos, 542 professores entraram no quadro

Cerca de meio milhar de professores entraram para o quadro, foi anunciado esta quinta-feira. No total, dos 34 mil candidatos, apenas 542 professores entraram nos quadros do Ministério da Educação nos concursos externos, segundo as listas publicadas pela Direção-Geral da Administração Escolar. Apesar disso, o Ministério da Educação congratula-se com os números alcançados ao longo da legislatura, ressalvando que com os números mais recentes sobe para oito mil o total de professores que vincularam.

“Ao longo dos quatro anos da legislatura deste Governo vincularam cerca de 8 mil docentes aos quadros do Ministério da Educação — quer através de vinculações extraordinárias, quer pela “norma-travão” revista, que passou a exigir apenas três contratos sucessivos, em qualquer grupo de recrutamento, para que os docentes possam vincular”, detalha o gabinete do ministro Tiago Brandão Rodrigues em comunicado.

Os números deste ano mostram também uma outra realidade: o concurso foi menos concorrido do que o do ano anterior, altura em que os candidatos chegavam aos 38 mil. Para o Ministério da Educação, esta diminuição deve-se ao “número excecional de professores vinculados no passado recente”.

Com a publicação da lista definitiva do concurso externo, inicia-se o período de aceitação da colocação e apresentação de recurso hierárquico. Entretanto, os restantes professores “mantêm-se para o concurso de contratação inicial, cujas listas serão publicadas nos prazos previstos no calendário do concurso, bem como para as sucessivas reservas de recrutamento, ao longo do ano letivo”, recorda a tutela.

