FC Porto condenado a pagar dois milhões de euros ao Benfica no caso dos emails

O FC Porto foi “parcialmente condenado” no caso dos emails do Benfica e obrigado a pagar uma indemnização de cerca de dois milhões de euros, avançou o Jornal de Notícias. O tribunal considerou parcialmente procedente o pedido dos encarnados, que exigiam uma indemnização de cerca de 17 milhões de euros por prejuízos causados pela divulgação, no Porto Canal, de emails que envolvem altos dirigentes do Benfica, alegado esquema de corrupção desportiva.

A condenação foi lida em conferência de imprensa pelo juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca do Porto. José António Rodrigues da Cunha confirmou que o FC Porto, a FC Porto SAD, a FC Porto Media e o diretor de comunicação Francisco J. Marques terão que pagar 523 mil euros por danos patrimoniais emergentes e 1,4 milhões de euros de danos emergentes pela divulgação da correspondência. Houve também uma condenação em liquidação de sentença devido aos segredos de negócio.

Já Pinto da Costa, presidente do FC Porto, os administradores Fernando Gomes e Adelino Caldeira e o Porto Canal foram absolvidos do processo. Além do pagamento de uma indemnização, o FC Porto terá também de entregar toda a correspondência que tem em sua posse e está proibido de divulgar publicamente o seu conteúdo.

Em causa está a divulgação de correspondência eletrónica do Benfica por parte de Francisco J.Marques, no Porto Canal, alegando que estes emails mostravam uma tentativa do Benfica de influenciar a rede de contactos entre árbitros. A SAD do Benfica corresponsabiliza o FC Porto por “danos de imagem” causados pela divulgação dos e-mails, a homóloga do FC Porto, Pinto da Costa, Fernando Gomes e Adelino Caldeira e Francisco J. Marques, além da FC Porto Média, empresa detentora da estação televisiva Porto Canal.

Os encarnados alegam que a divulgação dos e-mails afetou a credibilidade do clube, prejudicando os seus interesses comerciais e chegando a provocar a queda de cotação das ações da SAD na bolsa. Ao Observador, fonte oficial do Benfica acrescentou ainda que, mediante a sentença que confirma a concorrência desleal de um clube perante outro, fica por saber se CMVM, Federação ou Liga irão abrir algum tipo de inquérito ou processo disciplinar ao abrigo do regulamento das competições e das sociedades cotadas em bolsa.

O FC Porto, por sua vez, alega que se limitou a divulgar informação de interesse público e que as mensagens de correio eletrónico em causa revelam práticas deturpadores da verdade desportiva.

(Em atualização)

Continuar a ler