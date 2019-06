França. Julgamento para silenciar o galo Maurice foi adiado

Maurice é um galo que causou conflito em França, na ilha de Oléron, por cantar muito alto e muito cedo de manhã. Os vizinhos de Corinne Fesseau, a dona do Maurice, sentiam-se incomodados ao ouvir o cantar do galo e levaram o caso para tribunal. O caso remonta a 2017 quando Fesseau, depois de várias disputas com os seus vizinhos, foi notificada legalmente sobre o risco de um processo judicial por estar a causar uma situação que ameaça a saúde pública. Agora, segundo o Paris Match o julgamento do caso de Maurice foi adiado para o próximo dia 4 de julho, em Rochefort, devido a trocas de documentos entre os advogados.

Apesar de o caso ser bizarro, o advogado de Corinne Fesseau, Julien Papineau, já assegurou à imprensa, antes da audiência, que “nenhuma conciliação era possível” entre as duas partes.

Já o representante da acusação, um casal de reformados, disse que os seus clientes escreveram ao autarca Christophe Sueur para encontrar uma solução amigável. “Eles querem uma conciliação. Querem paz e são reformados e agricultores, só querem que o galo esteja fechado durante a noite “, acrescentou.

O caso de Maurice tem despertado várias reações incluindo a do autarca local, Christophe Sueur, que sempre mostrou o seu apoio à dona de Maurice e que anunciou que quer classificar os sons do campo como “património nacional”.

Em 1995, a justiça francesa deparou-se com um caso semelhante em que decidiu que era impossível proibir um galo de cantar.

