Guardas prisionais em greve de sexta até terça-feira

Os guardas prisionais iniciam uma greve às 16h desta sexta-feira até às 8h de 11 de junho, uma paralisação que vai prejudicar as visitas dos familiares.

Segundo o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Jorge Alves, a greve vai inviabilizar uma das duas visitas semanais dos familiares dos detidos.

A greve, adianta o sindicalista, é um protesto contra a falta de avaliação de desempenho, que “há cinco anos aguarda regulamentação”, pela classificação de serviço de 2018 “que devia ter sido conhecida em abril”, pela contagem do tempo de serviço congelado e ainda contra o novo horário de trabalho.

A remuneração dos guardas segundo a tabela aplicada aos agentes da PSP é outra das reivindicações do sindicato, a maior estrutura representativa do setor, com Jorge Alves a garantir que a secretária de Estado da Justiça Helena Mesquita tinha prometido que a questão estaria regulamentada no espaço de três meses.

Esta é a segunda greve dos guardas prisionais este ano.

Continuar a ler