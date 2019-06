Mulher encontrada morta dentro de um poço na Sertã

Uma mulher com cerca de 50 anos foi esta sexta-feira encontrada morta dentro de um poço na freguesia de Castelo, Sertã, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

O alerta foi dado por um popular, às 16h15, para os bombeiros de Cernache do Bonjardim. Este popular comunicou a existência de um corpo no interior de um poço na localidade de Mourisco, concelho da Sertã.

Segundo fonte do CDOS de Castelo Branco, trata-se de uma mulher que aparenta ter uma idade entre os 45 e os 50 anos. O óbito foi declarado no local.

Para o local foram mobilizadas oito viaturas e 23 operacionais dos bombeiros de Cernache do Bonjardim, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital dos Covões e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida do Avelar.

Continuar a ler