NASA vai abrir Estação Espacial Internacional. Empresas vão poder desenvolver negócios no Espaço

A NASA vai abrir em 2020 a Estação Espacial Internacional para uso comercial, anunciou esta sexta-feira a agência espacial norte-americana. O que significa isto? Empresas dos Estados Unidos vão poder utilizar as instalações da estação para realizarem negócios comerciais e desenvolverem produtos numa órbita terrestre baixa. O site The Verge refere mesmo que negócios privados vão poder gravar anúncios e até filmes na estação espacial.

O objetivo da NASA é criar um “forte ecossistema de parcerias” com indústrias a que a empresa norte-americana recorre para comprar produtos e serviços.

.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x

— NASA (@NASA) June 7, 2019