Noite da Literatura Europeia com leituras de autores de 14 países

A Noite da Literatura Europeia regressa esta sábado a Lisboa. Entre as 19h e as 23h30, terão lugar interpretações de excertos e leituras de poemas de 14 autores europeus, em diferentes locais da cidade, que nem sempre estão abertos ao público. O arranque do evento — organizado pela EUNIC Portugal — terá início uma hora antes, com um programa desenhado pela Casa Fernando Pessoa que, devido às obras que decorrem atualmente no edifício da Rua Coelho da Rocha, se encontra a funcionar fora de portas.

Durante a abertura, pelas 18h, a Casa Fernando Pessoa, irá levar seis poetas às Carpintarias de São Lázaro. Golgona Anghel, José Luiz Tavares, Marta Chaves, Margarida Vale de Gato, Miguel Cardoso e Vasco Gato irão ler poemas da sua autoria e outros que escolheram, acompanhados pelos músicos Bruno Santos (guitarra), Ricardo Toscano (saxofone) e Romeu Tristão (contrabaixo). A direção artística é de Rui Pina Coelho e a entrada — como em todas as outras sessões da sétima edição da Noite da Literatura Europeia — é livre.

A partir das 19h, de meia em meia hora, o público terá oportunidade de ouvir excertos de diferentes obras, oriundas de 14 países europeus. Cada leitura terá a duração de 10 a 15 minutos. Este ano, o escritor português representado é João Tordo. Ana Jordão e Vanessa Marques Oliveira irão ler passagens do seu último romance, A Mulher que Correu Atrás do Vento (publicado em março pela Companhia das Letras), na biblioteca do pólo de Investigação da NOVA Medical School. Além de Tordo, estarão representados os seguintes autores:

Daniel Kehlmann (Alemanha) , Xuventude de Galicia –Centro Galego de Lisboa (sala Gabino Castro Gil);

, Xuventude de Galicia –Centro Galego de Lisboa (sala Gabino Castro Gil); Judith Nika Pfeifer (Áustria) , NOVA Medical School (escadaria principal e pátio);

, NOVA Medical School (escadaria principal e pátio); Dubravka Oraić -Toli ć (Croácia) , Biblioteca de São Lázaro (sala de leitura infantil)

Leopoldo María Panero (Espanha) , Xuventude de Galicia –Centro Galego de Lisboa (sala Leocádia Boullosa Mu ñ oz);

, Xuventude Galicia Boullosa Mu oz); Maria Turtschaninoff (Finlândia), Biblioteca de São Lázaro (salão nobre)

Biblioteca de São Lázaro (salão nobre) Maylis de Kerangal (França) , Galeria Monumental (salão nobre)

, Galeria Monumental (salão nobre) Christos Ikonomou (Grécia) , Escola Básica N.º 1 de Lisboa — Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves (sala 7);

, Escola Básica N.º 1 de Lisboa — Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves (sala 7); John Banville (Irlanda) , Paço da Rainha (sala D. João IV);

, Paço da Rainha (sala D. João IV); Enrico Ianniello (Itália) , NOVA Medical School (sala dos Passos Perdidos);

, NOVA Medical School (sala dos Passos Perdidos); Olga Tokarczuk (Polónia) , Escola Básica N.º 1 de Lisboa — Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves (sala 4);

, Escola Básica N.º 1 de Lisboa — Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves (sala 4); Fiona Mozley (Reino Unido) , Paço da Rainha (biblioteca da Academia Militar);

, Paço da Rainha (biblioteca da Academia Militar); Kamil Bouška (República Checa) , NOVA Medical School (sala dos conselhos);

, NOVA Medical School (sala dos conselhos); Radu Paraschivescu (Roménia), NOVA Medical School (auditório Professor Doutor Manuel Machado Macedo do pólo de investigação).

A Noite da Literatura Europeia é organizada pela EUNIC Portugal e conta com o apoio da Representação da Comissão Europeia em Portugal. Realiza-se no âmbito das Festas de Lisboa, que decorrem durante todo o mês de junho.

Continuar a ler