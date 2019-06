Real Madrid oficializa contratação de Eden Hazard por cinco temporadas

Era um namoro antigo. Terminou em casamento. O belga Eden Hazard, de 28 anos, vai deixar o Chelsea rumo ao Real Madrid. A contratação foi oficializada pelo clube madrileno esta sexta-feira. O valor deve rondar os 100 milhões de euros e o contrato será válido para as próximas cinco temporadas, até junho de 2024.

Foi ainda anunciado pelo clube da capital espanhola que o médio, que é também capitão da seleção da Bélgica, vai ser apresentado como jogador do Real Madrid na próxima quinta-feira, 13 de junho, no Estádio Santiago Bernabéu, depois de realizar os testes médicos.

O médio Hazard deixa o Chelsea, onde jogou nas últimas sete temporadas, depois de ter sido essencial na caminhada que os londrinos fizeram esta temporada na Liga Europa, uma competição que conquistaram no passado dia 29 de maio depois de venceram o Arsenal por 4-1 na final. Um jogo em que o craque belga foi crucial, tendo marcado dois dos golos blues.

No rescaldo do encontro, que foi o último que realizou com a camisola azul, prestou declarações à imprensa onde deixou antever que a sua saída era inevitável. “Acho que isto é um adeus, está na altura de enfrentar novos desafios“, afirmou então. Não demorou muito a ser conhecido a nova casa de Hazard.

Se o valor da transferência, que se diz rondar os 100 milhões de euros, for confirmado será também o regresso do Real Madrid aos grandes gastos. A última vez que os merengues gastaram 100 milhões de euros (ou mais) num só jogador foi em 2013, quando contrataram o galês Gareth Bale, por quem pagaram 101 milhões de euros.

No início da semana, o clube de Madird já tinha anunciado a contratação do internacional sérvio de 21 anos Luca Jovic, ex-Benfica. Ao todo os madrilenos já contrataram quatro jogadores para a próxima temporada: além de Hazard e Jovic, Florentino Pérez garantiu como reforços Rodrygo, que veio do Santos, e Éder Militão, que deixou o FC Porto.

Continuar a ler