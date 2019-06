Reveladas novas mensagens trocadas entre Neymar e Najila Trindade

O programa “Cidade alerta” da Record TV avançou com o último desenvolvimento no caso que envolve Neymar e Najila Trindade e divulgou novas mensagens trocadas entre o jogador do Paris Saint-Germain e a jovem brasileira. As mensagens mostram a continuação da conversa entre ambos no dia que sucede a noite em que alegamente Neymar abusou sexualmente de Najila, em Paris, a 15 de maio.

No início da conversa, a modelo convidava o jogador de futebol para um segundo encontro. Foi nesse momento que Neymar afirmou que se deslocaria ao local onde ela se encontrava, sendo a conversa interrompida logo de seguida já que, alegadamente, os dois se teriam encontrado nesse momento.

Najila (17h15): “Eu vou dormir, está? Você não vem e está dando mancada me deixando esperando. Era só falar que não vinha”.

Neymar (17h15): “15 minutos eu chego. Eu estou indo. Estava me arrumando. Hahaha”.

Najila (17h15): “Vai casar não”.

Neymar (17h16): “Hahahhaha graças a Deus né”.

Najila (17h16): “Meu cel [telemóvel] vai descarregar eu não sei onde está meu carregador. Estou esperando. 203”.

Neste espaço de tempo, Neymar e Najila terão voltado a estar juntos, momento que a jovem gravou, a partir de uma câmara que estava escondida.

EXCLUSIVO! Assista ao vídeo da suposta briga entre Neymar e modelo que o acusou de agressão e estupro #JornalismoRecord #JornalismoVerdade pic.twitter.com/0K7N4mZe2X — Record TV (@recordtvoficial) June 6, 2019

Neymar (18h16): “Independente do que você fez comigo, fica bem aí, eu te perdoo. Qualquer coisa manda mensagem”.

Najila (18h24): “Eu quero ir embora. Só isso”.

Neymar (18h24): “Ok”.

Najila envia, entretanto, uma fotografia dos glúteos com nódoas negras. O jogador responde com emojis ‘tristes’.

Najila (18h26): “Eu estava de meia calça por causa disso. Você lembra de tudo ontem? Enfim”.

Neymar (18h26): “Óbvio”.

Najila (18h27): “Pode me bloquear. Eu vou sumir. Vou acabar com essa… Nem sei explicar”.

Neymar (18h27): “Relaxa, segue sua vida e está tudo certo.”

Najila (18h30): “Se conseguir o voo de manhã me avisa, por favor.”

Neymar (18h37): “Ok, mando”.

Najila (18h40): “O cara que eu conheci hoje não era o mesmo que ontem. Foi por esse Neymar de hoje que me apaixonei”.

Neymar (18h41): “Você não me conhece bem, sou normal”.

Najila (18h41): “Somos todos”.

Neymar (18h42): “É que ontem foi rápido e não tivemos tempo de conversar. E hoje a gente trocou ideia”.

Najila (18h44): “Pode ser. Estava empolgada em te conhecer… Ontem foi tudo tão rápido… Daí pela manhã vi essas marcas… Ontem mal falamos. Você estava agitado… Aí hoje chegou mais calmo. Ontem eu estava calma, e hoje quem está agitada sou eu… Desencontramos… Pena que deu errado”.

Neymar (18h45): “Mas as marcas você foi culpada também hahaha você pedia mais (enviou emoji de ‘o que posso fazer’)”.

Neymar responde à mensagem que diz ‘Pena que deu errado’: “Não deu não, a gente se conheceu e foi legal… dá para ver que você é uma pessoa maneira. Infelizmente, o episódio de hoje estragou um pouco. Mas foi um prazer te conhecer”.

Najila (18h46): “Está doido? Eu pedi para parar e você até pediu desculpas. Mas agora. Mais uma para terapia”, disse a modelo quando o jogador garantiu que ela é que “pediu mais”.

Najila (18h47): “Fica sussa. Você continua sendo Neymar. E eu só uma qualquer”.

Najila (21h24): “Se você mandou aquela foto para alguém por favor pede para apagar porque não quero nada envolvendo meu nome com o seu”.

Neymar (21h27): “Jamais faria isso.”

Najila (21h42): “Perto do que você fez. Não seria nada. Mesmo que eu tenha me alterado só hoje, (e pagado de loca porque antes a ficha não tinha caído). Você sabe muito bem o que você fez e como me tratou. Aliás, destratou!!! Mesmo que isso fique em off para sempre e nunca mais nos falamos, lá no fundo você sabe o que aconteceu… Deus é justo e a Ele dinheiro nenhum compra. Espero que você nunca sinta metade da angústia que eu senti nessa viagem… Acho que uma GP [garota de programa] é tratada com mais empatia. O que mais me assusta nisso tudo é que você realmente achar que foi tudo de boa, e eu sou totalmente louca. Mostra que seu cérebro só funciona dentro de campo. E seu coração não funciona em lugar nenhum. Mas enfim, seja o que for não me importa mais. Vou seguir e tomar o máximo de remédio possível para esquecer que um dia estive aqui para ser tratada assim. Dorme bem! E obrigada. Pelo menos agora eu realmente sei quem é Neymar Jr.”

A Record TV revelou ainda uma mensagem de voz enviada por Najila no domingo:

“Olha só Neymar, você sabe muito bem o que aconteceu, entendeu? Você sabe muito bem o estado em que você chegou naquele hotel, sabe muito bem que eu estava indo ver você numa boa, na moral, que não queria nada disso e que você chegou lá totalmente louco, maluco e fez o que você fez comigo. Agiu como se eu fosse ninguém depois. Sabe muito bem do teu erro, deveria ser homem pelo menos uma vez na vida e assumir o teu erro. Não ficar aí na Internet fingindo. Eu sei, eu passei, eu vi. Eu te conheço e mais ninguém e [também] todas as outras que fez essas atrocidades. Como é que eu ia planejar você me agredir e agir dessa forma comigo?”, afirmou.

A 15 de maio Najila Trindade apresentou uma queixa na policia de São Paulo contra Neymar, na qual acusa o atleta de abuso sexual. Segundo o auto da ocorrência, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e a modelo ter-se-ão conhecido no Instagram e o desportista pagou uma viagem para esta ir a Paris.

Continuar a ler